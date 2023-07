Microsoft e Activision potrebbero cedere diritti sul cloud in UK per accontentare la CMA

Mentre negli USA l'acquisizione sembra ormai cosa fatta, a meno di clamorose sorprese dell'ultimo minuto, in UK pare che Microsoft e Activision siano intenzionate a cedere alcuni diritti sul cloud al fine di accontentare la CMA e ottenere dunque l'approvazione del regolatore inglese.

È chiaro che una strategia del genere, ovverosia passare ad aziende third party il controllo su determinati contenuti e servizi, andrebbe a disinnescare le motivazioni che hanno spinto la Competition and Markets Authority a bloccare l'acquisizione di Activision per rischio di monopolio sul cloud.

Come sappiamo, inizialmente è sembrato che la CMA avesse effettuato un'inversione a U rispetto alle proprie conclusioni sull'operazione dopo la vittoria di Microsoft contro la FTC, ma si è poi scoperto che l'ipotesi di un accordo immediato era frutto di un errore giornalistico.