Battlebit Remastered, abbiamo provato un gioco indipendente fa mangiare la polvere ai Tripla A

Sapete come è nato Stardew Valley, gioco da trenta e passa milioni di copie vendute? Il suo creatore era un appassionato di Harvest Moon che, perennemente insoddisfatto dagli ultimi giochi Natsume, ha deciso di abbandonare lavoro (e fidanzata) per creare quello che secondo lui sarebbe diventato il miglior Harvest Moon di sempre. La storia di BattleBit Remastered non è così diversa: due (ma arriverà anche il terzo) ragazzi giovanissimi iniziano a giocherellare con Unity cercando di costruire lo shooter tattico dei sogni, uno come quelli che le grandi software house non vogliono, o forse non sanno, più fare.

Ne scaturisce un progetto lungo sei anni, durante i quali la community diventa parte fondamentale nel processo di crescita di quello che oramai è conosciuto come BattleBit Remastered. Quasi ogni settimana un playtest pubblico, e ogni volta migliaia di dati raccolti e subito trasformati in modifiche al gioco che, nel frattempo, diventa sempre più interessante e divertente. Lo sviluppatore principale è tale SgtOkiDoki e come gli altri due ha zero giochi all'attivo, ma una gran voglia di superare tutti i limiti imposti dall'engine scelto. Ci riesce: Unity verrà piegato in modo da offrire match da oltre 254 giocatori contemporaneamente (ma sono presenti anche modalità più raccolte). La fine di questo sviluppo partigiano che come abbiamo detto dura sei anni, coincide con la data di uscita del gioco su Steam: 13 giugno 2023. BattleBit Remastered è ancora in accesso anticipato, ma soprattutto è uno sparatutto tattico sviluppato da tre persone, che pesa due giga e annichilisce buona parte, se non tutti, i più famosi esponenti del genere.

Battaglie indimenticabili

BattleBit Remastered: è proprio vero che la grafica conta fino a un certo punto, e il resto deve farlo l'immaginazione...

Il gioco si ispira a diversi capolavori del passato e non solo, il suo obiettivo principale però è palesemente Battlefield 3. Perché proprio quel gioco, si starà probabilmente chiedendo solo chi quel gioco non lo ha giocato? Battlefield 3 nel tempo si è rivelato essere il pinnacolo della serie di Dice, il punto in cui iniziava ad avere un gameplay più moderno e accattivante senza però ancora rinunciare a tutti quegli elementi necessari nel dare rigore all'azione, serietà al divertimento. Battlefield 3 era sporco nel modo giusto, aveva un audio a dir poco scioccante, un tema musicale sgranato come se ti fosse esplosa una granata vicino alle orecchie, sapeva di metallo e cemento sbriciolato. Le mappe? Convogliavano i giocatori in battaglie sempre indimenticabili, con dei mezzi che spaventavano ma potevano essere affrontati anche con intelligenza. Battlefield 3 era chiaramente un gioco che gli stessi sviluppatori amavano giocare. Poi è successo che con l'obbligo di essere sempre più bello, sempre più immacolato, sempre più inclusivo attraverso gameplay leggibili e che non scontentino nessuno, siamo finiti con un Battlefront che funziona con le carte, e un Battlefield 2042 con i suoi eroi piacioni e ai quali vendere tutine iridescenti.

BattleBit Remastered rappresenta la fuga da tutto quel che accaduto dopo Battlefield 3, e non solo sulla serie DICE. Qui il Time to Kill è micidialmente basso, la balistica sopraffina, si può distruggere praticamente ogni elemento presente sulla mappa e in alcuni casi letteralmente mattone dopo mattone. Cinque minuti nella prima partita e sai di essere alle prese con un gioco che va affrontato seriamente, dove seguire il gruppo e scegliere strategicamente dopo effettuare il respawn è fondamentale. La suddivisione delle classi è praticamente identica a quella di Battlefield 3: assalto, medico, ingegnere, supporto e recon. In BattleBit Remastered tutti possono curare se stessi, e tutti possono trascinare via dal pericolo i soldati colpiti, ma solo i medici potranno rianimare e curare gli altri. Azioni di soppressione e sostegno che vengono ricompensate adeguatamente dal sistema, ed incentivate da una chat di prossimità che permette ai commilitoni di organizzarsi, come ai nemici di ascoltare. Funzione opzionale: ad ogni kill il gioco vi metterà in contatto per pochi secondi con la vostra vittima, in modo che ascoltiate le sue probabili reazioni/maledizioni.