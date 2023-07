The Jackal Meta Show, arriva su YouTube lo spettacolo interattivo sul multiverso

The Jackal Meta Show, il nuovo spettacolo interattivo sul multiverso creato dal celebre collettivo The Jackal, farà il proprio debutto in diretta su YouTube oggi, 14 luglio, a partire dalle 12.30.

Caratterizzato da una durata di 50 minuti, The Jackal Meta Show metterà in scena una vera e propria commedia interattiva e sperimentale, dal carattere didattico, intitolata "L'università del multiverso", con un cast di personaggi umani e meta-umani.

Gli spettatori avranno modo di muoversi fra sei diversi ambienti e seguire in tal modo tutto ciò che accade sul set, mentre fra le pieghe dello spettacolo si nasconde un'altra storia tutta da scoprire: tenete d'occhio il palco, su cui si muoveranno i vari Fru, Aurora, Ciro e Fabio, insieme a due robot e un professore dell'Università Federico II.

Utilizzando collegamenti via rete, visori per la realtà aumentata e altre tecnologie, la location principale di The Jackal Meta Show potrà interfacciarsi con luoghi differenti, nello specifico Napoli, Frosinone e Latina, per creare interazioni inedite anche con gruppi di studenti.