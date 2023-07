Microsoft e Activision, la CMA si dice pronta a riconsiderare la sua decisione

Sono passati pochi minuti dalla sentenza in merito all'ingiunzione preliminare chiesta dalla FTC, eppure la CMA inglese ha già annunciato di essere pronta a riconsiderare la propria decisione in merito al blocco dell'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Come certamente ricorderete, l'antitrust UK ha bloccato l'acquisizione di Activision per rischio di monopolio nel cloud e la casa di Redmond ha deciso di ricorrere in appello, ma alla luce di quanto accaduto oggi può darsi non sarà necessario un ulteriore dibattimento.

La vittoria di Microsoft contro la FTC ha infatti cambiato radicalmente lo scenario, tanto che la commissione inglese è rapidamente corsa ai ripari parlando di una possibile conciliazione a fronte di specifici impegni.