Prime Day 2023, mouse Logitech G305 LIGHTSPEED è ora in forte sconto su Amazon Italia

Il Prime Day 2023 è finalmente iniziato e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale. Ad esempio potete trovare un mouse Logitech G305 LIGHTSPEED. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 45€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 74,99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il mouse Logitech G305 LIGHTSPEED dispone di sensore Gaming HERO con IPS 400 e sensibilità fino a 12.000 DPI. La velocità di aggiornamento è di 1 ms. La carica, con una singola batteria AA, dura fino a 250 ore di gioco continuo.