Dragon Quest Treasures ora è disponibile per PC ed è già verificato per Steam Deck

Square Enix ha pubblicato oggi su Steam la versione PC di Dragon Quest Treasures, lo spin-off di Dragon Quest 11 Echi di un Era Perduta che segue le avventure dei giovani gemelli Erik e Mia.

La versione PC del gioco, disponibile al prezzo di 49,99 euro, non solo vanta grafica e performance superiori a quella per Nintendo Switch, ma è già ufficialmente verificata per Steam Deck, per la gioia di tutti i possessori. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer, che potrete visualizzare di seguito: