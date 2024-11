Dragon Quest Treasure per PC Steam è in sconto su Instant Gaming: un GDR d'azione a prezzo interessante

Siete amanti dei GDR, vi intriga Dragon Questo ma i giochi a turni non fanno per voi, allora dovreste dare un'occhiata a Dragon Quest Treasures, che si trova ora in sconto su Instant Gaming per la versione PC Steam. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo che vi mostriamo qui sopra calcola già l'IVA, quindi è quello finale. Su Instant Gaming, invece, vedrete il prezzo pre-IVA, almeno fino a quando non andrete nella schermata di pagamento. Il prezzo è corretto al momento della pubblicazione: disponibilità e valore dello sconto posso cambiare in ogni momento, controllate su Instant Gaming per confermare le informazioni.