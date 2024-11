Lanciato Sociable Soccer 25 con la modalità offline, gratis per chi ha Sociable Soccer 24

Tower Studios e Amuzo Games hanno lanciato Sociable Soccer 25, versione riveduta e corretta di Sociable Soccer 24, per PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X e S. I possessori di quest'ultimo non temano, perché potranno avere accesso alla nuova versione in forma completamente gratuita (gli altri dovranno pagare 24,99 euro), come specificato sulla pagina Steam: "Se si possiede Sociable Soccer 24, questo verrà aggiornato automaticamente a Sociable Soccer 25. Non è necessario effettuare ulteriori acquisti."