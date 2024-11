Batman Arkham Origins Blackgate costa poco su Instant Gaming per Steam: recuperate il capitolo che avete perso

Se siete in cerca di un buon videogioco col quale divertirvi per tante ore a prezzo veramente basso, allora dovete dare un'occhiata a questa promozione di Instant Gaming. La piattaforma ci propone a pochi euro una copia PC Steam di Batman: Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra è comprensivo di IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA, non che la differenza sia enorme chiaramente. La promozione può variare per valore e disponibilità in qualsiasi momento: fate affidamento alla pagina di Instant Gaming per avere informazioni aggiornate.