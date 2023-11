Sociable Soccer 24 disponibile da oggi per PC, con licenza FIFPRO

Disponibile la versione PC di Sociable Soccer 24, gioco di calcio arcade creato da Jon Hare, ex-Sensible Software già autore della serie Sensible Soccer. Il gioco è acquistabile su Steam per 29,99€ e vanta la licenza FIFPRO per più di 13.000 calciatori professionisti, le cui abilità e gli attributi unici sono riprodotti fedelmente, permettendo al giocatore di assemblare sa tua squadra dei sogni con i talenti del mondo reale.