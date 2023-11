Xbox Game Pass, novembre 2023: scopriamo i giochi in arrivo nella seconda metà del mese

Dopo la prima mandata, questa seconda metà di novembre porta con sé tre nuovi titoli da aggiungere al catalogo, dunque pochi ma decisamente buoni, soprattutto se si ha la propensione per le loro particolarità in termini di struttura e atmosfere. Ricordiamo inoltre i sette giochi che lasceranno il servizio alla fine del mese e lanciamoci in questa breve rassegna delle novità in arrivo nei prossimi giorni su Game Pass.

Dopo un periodo a dir poco rutilante, la seconda mandata di giochi in arrivo a novembre 2023 su Xbox Game Pass si dimostra un po' più tranquilla , almeno dal punto di vista quantitativo. Sul fronte della qualità, il servizio Microsoft ancora non abbassa la guardia, ma l'aggiunta di soli tre titoli in questo frangente dimostra un po' la volontà di tirare il fiato dopo una serie notevole di aggiunte, consentendo anche ai giocatori un po' di respiro sotto il backlog asfissiante. Questo non significa che ci sia comunque poco da giocare, perché almeno un paio di questi tre potrebbero celare una longevità davvero importante, se ci si fa prendere la mano, ma quantomeno si riduce un po' l'imbarazzo della scelta.

In questa strana situazione, ci troviamo ancora nei panni di Joker e dei Ladri Fantasma, ma all'interno di un'ambientazione che ricorda un po' la Francia all'epoca della rivoluzione, con la new entry Erina che guida il gruppo di eroi in una difficile missione contro la tirannica Marie. Personaggi noti e nuove comparse riempiono un cast che si conferma ricchissimo e ben caratterizzato , mentre sul fronte del gameplay il sistema di combattimento strategico risulta il fulcro di questa nuova esperienza in salsa Persona, con risultati interessanti. Potete approfondire meglio nella nostra recensione di Persona 5 Tactica .

Si tratta peraltro di qualcosa di decisamente nuovo rispetto agli standard della serie: Tactica è infatti una digressione in ambito strategico del noto RPG giapponese, caratterizzato anche da uno stile grafico nettamente diverso dal solito. Anche in questo caso abbiamo a che fare con un poderoso impianto narrativo più vicino alla visual novel che al gioco di ruolo standard, con la storia che ha a che fare con il multiverso e le dimensioni parallele, il tutto illustrato da uno stile grafico chibi con personaggi "rimpiccioliti".

Assieme a Like a Dragon, la serie Persona è diventata una sorta di simbolo dell'ottimo rapporto tra Sega e Microsoft per quanto riguarda il supporto al Game Pass. Curiosamente, proprio i due franchise si ritrovano insieme ad animare le aggiunte di novembre, come vediamo con Persona 5 Tactica .

Dune: Spice Wars - Console e Cloud, 28 novembre

Dune: Spice Wars, uno screenshot dello strategico Funcom

La nuova serie cinematografica di Denis Villeneuve ha chiaramente rilanciato Dune alla grande, ma il franchise è un fondamento della fantascienza classica e ha avuto un ruolo importante anche nei videogiochi. In questo senso, Dune: Spice Wars torna un po' alle origini del percorso, trattandosi di un RTS che prosegue la tradizione del vecchio e storico Dune 2: The Battle for Arrakis, considerato uno dei pilastri del genere strategico in tempo reale. È un titolo simile come concetto e dinamiche, anche se più impostato secondo la struttura dello strategico 4X, dunque con un campo d'azione più ampio e complesso. Anche in questo caso dobbiamo cercare di controllare l'ostico e preziosissimo pianeta Arrakis, assicurando l'apporto costante di spezia e fronteggiando le minacce costanti provenienti dall'ambiente e da fazioni ostili.

Al giocatore è richiesto di prendere parte a una delle fazioni disponibili (Atreides, Harkonnen, Corrino, Ecaz, Fremen e Contrabbandieri) e gestire numerosi aspetti dell'estrazione della materia prima e della diplomazia e politica che tale posizione comporta rispetto alle varie altre fazioni in gioco. Dopo un lungo periodo in accesso anticipato e disponibile solo su PC, il gioco è ora sostanzialmente completo e in arrivo anche su Xbox, e per conoscerlo meglio vi rimandiamo alla recensione della versione PC di Dune: Spice Wars, nella quale vengono apprezzate le ottime basi da strategico, ma evidenziati anche alcuni punti deboli come la campagna single player.