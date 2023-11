Tencent: 6,3 miliardi di dollari di ricavi dai videogiochi, rimane il primo editore mondiale

In totale, nel periodo dato ha prodotto ricavi per 21,5 miliardi di dollari, con una crescita del 4% anno su anno. I profitti sono calati del 5% rispetto all'anno precedente, scendendo a 5,1 miliardi di dollari.

Con i suoi videogiochi, Tencent ha prodotto ricavi per 6,3 miliardi di dollari nel Q3 2023, conclusosi il 30 settembre. Il dato la conferma come il primo editore mondiale del settore. Comunque la compagnia va forte anche con le altre divisioni.

I dati

Tencent fa dei numeri impressionanti

Il segmento dei giochi domestici ha fruttato a Tencent 4,52 miliardi di dollari, il 5% in più dell'anno precedente. La crescita è stata trainata dal lancio di Valorant e Lost Ark in Cina, oltre che dal perdurare del successo di Honor of Kings e DnF.

Il segmento dei giochi internazionali ha fruttato 1,84 miliardi di dollari di ricavi, ossia il 7% in più dell'anno precedente. A fare meglio sono stati Goddess of Victory: NIKKE, Valorant e Triple Match 3D. Inoltre la compagnia ha notato un recupero dei ricavi di PUBG Mobile.

Per il futuro, Tencent vuole continuare a espandersi creando nuove versioni delle sue hit storiche (Honor of Kings: World), sviluppando giochi mobile basati sui suoi brand più popolari (Valorant Mobile) e facendo risorgere vecchie serie (Delta Force: Hawk Ops). Pubblicherà inoltre proprietà intellettuali di terze parti come Monster Hunter, Assassins' Creed e One Piece su mobile e investirà in nuovi titoli appartenenti a generi dall'alto potenziale (Dream Stars, Nightingale, Ash Echoes).