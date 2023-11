Payday 3 sta facendo peggio del previsto per i manager di Embracer Group

Come facilmente intuibile, Payday 3 non sta andando molto bene. A metterlo nero su bianco è stata però Embracer Group nel suo ultimo resoconto finanziario, dove si parla di prestazioni sotto alle aspettative dovute in particolare a un bug con il software esterno per il matchmaking che ha allontanato parte dei giocatori e ha portato a una ricezione non propriamente positiva del titolo. In realtà ci sarebbero da sottolineare anche i problemi della progressione, la mancanza di contenuti e altri ancora, ma possiamo accontentarci.

Insomma, nonostante i 3,1 milioni di giocatori attirati a settembre, Payday 3 attualmente non è proprio considerabile un successo.