Payday 3: l'attesa prima patch è finalmente disponibile, dopo il rinvio

Starbreeze ha infine pubblicato l'attesa prima patch di Payday 3, che era stata rinviata in precedenza e risulta ora disponibile su PC, PlayStation e Xbox, portando numerose correzioni e miglioramenti al gioco.

Dopo un lancio alquanto difficoltoso, anche a causa di problemi tecnici legati alla stabilità del supporto online che hanno inficiato il matchmaking e il multiplayer, Payday 3 ha ottenuto una serie di update specifici ma la prima vera e propria patch era stata inizialmente rinviata a causa di vari problemi da risolvere.

Infine, l'aggiornamento 1.01 è stato messo a disposizione oggi, promettendo oltre 200 aggiustamenti applicati a vari elementi del gioco, dai bug ai miglioramenti in termini di "Quality of life". Inizialmente prevista per il 5 ottobre, il team ha poi dovuto rimandarne il lancio più volte fino a oggi, rimanendo senza una data precisa fino a qualche ora fa, in pratica.