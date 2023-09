Payday 3: il lancio è problematico, Starbreeze si scusa con i giocatori

Il lancio di Payday 3 ha incontrato diversi problemi tecnici che hanno impedito a vari giocatori anche di poter accedere al gioco in maniera corretta, considerando che i problemi dei server hanno avuto un grosso impatto sull'organizzazione delle partite online, per questo motivo il CEO di Starbreeze ha deciso di scusarsi con i giocatori.

Con l'infrastruttura server che non è riuscita a sostenere a dovere il carico di lavoro, gli sviluppatori hanno dovuto correre ai ripari e cercare di sistemare la situazione, anche se i problemi tecnici sembrano continuare per Payday 3 anche in queste ore.

Per questo motivo Tobias Sjögren, il CEO di Starbreeze, ha voluto scrivere un messaggio su X per scusarsi con i giocatori di quanto accaduto, spiegando che la situazione è sfuggita di mano ma che verrà comunque riaggiustata il prima possibile in maniera stabile.