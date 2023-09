PayDay 3: molte recensioni negative su Steam per via di alcune scelte controverse

Attualmente PayDay 3 ha solo il 43% delle quasi 7.500 recensioni ricevute su Steam con giudizio positivo. Quindi la maggior parte sono negative . Stando a quanto scritto dagli utenti le criticità sono diverse, prima fra tutte la scelta di dover passare da Nebula per giocare (si tratta del client proprietario di Starbreeze), che sta causando non pochi problemi di avvio e di accesso ai server e che obbliga i giocatori a essere sempre online.

Tanti problemi

PayDay 3 sembra avere qualche problema di grinding

Insomma, il lancio di PayDay 3 sta avendo più di qualche problema, con i giocatori che naturalmente hanno scelto di usare le recensioni per protestare contro l'impossibilità di giocare.

Tra le altre criticità segnalate da chi invece è riuscito ad avviarlo, spicca il sistema di progressione, che stando a quanto raccontato da molti, assegna punti esperienza solo superando determinate sfide. Quindi finendo una rapina non si ottiene praticamente niente. La scelta si rivela controversa perché molti giocatori vengono distratti dalle sfide, rovinando la partita a tutti gli altri perché devono perseguire i loro obiettivi. Essendo un gioco cooperativo, si tratta di un problema abbastanza grave.

Inoltre, viene sottolineato come rispetto a PayDay 2, qui per potenziare una singola arma ci vogliano ore e ore di grinding, con i punti esperienza che si guadagnano in modo arbitrario, come spiegato dall'utente Business Casual Sauron: "Puoi completare una rapina maggiore al livello di difficoltà più elevato, uccidere i nemici con l'arma che vuoi far crescere, ma se non lo fai nel modo esatto richiesto dal gioco, nessuna uccisione conta."

I difetti evidenziati dalle recensioni negative su Steam sono molti altri, ma battono più o meno tutti sullo stesso chiodo: il design di PayDay 3 sembra essere stato pensato per favorire il grinding selvaggio su tutto il resto.

Tra i punti positivi, invece, vengono lodati i miglioramenti grafici, il sound design e il mini gioco legato allo scassinamento delle serrature.