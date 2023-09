Apple iPhone 15, Plus, Pro e Pro Max in vendita su Amazon: correte prima che terminino le scorte

iPhone 15 è finalmente in vendita su Amazon Italia (e non solo): vediamo quali sono le disponibilità esatte per lo smartphone di Apple.

Sono da oggi disponibili i vari modelli di iPhone 15 tramite Amazon Italia. Parliamo di iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Potete quindi acquistare le varie edizioni, scegliendo per ognuno tra colore e spazio di archiviazione. Vediamo in modo ordinato le disponibilità per tutti i modelli. Vi segnaliamo che alcune combinazioni di colore/taglio sono disponibili in numero limitato o non sono disponibili al momento. Verificate direttamente su Amazon Italia il numero esatto di unità disponibili e, se siete interessati, non attendere troppo per l'acquisto.

iPhone 15 iPhone 15 base è disponibile nel modello da 128 GB nei colori Azzurro, Giallo, Nero, Rosa e Verde. Il prezzo è 979€. Il modello da 256 GB di iPhone 15 costa invece 1.109€ ed è disponibile sempre in Azzurro, Giallo, Nero, Rosa e Verde. Infine, il modello da 512 GB di iPhone 15 costa 1.359€ ed è disponibile sempre in Azzurro, Giallo, Nero, Rosa e Verde.

iPhone 15 Plus Il modello iPhone 15 Plus da 128 GB costa invece 1.129€ ed è disponibile sempre in Azzurro, Giallo, Nero, Rosa e Verde. A 1.259€ trovate invece il modello da 256 GB per l'iPhone 15 Plus. Al momento della scrittura, solo il colore Verde non pare avere limiti di scorte, mentre Azzurro, Giallo, Nero e Rosa sono disponibili in poche unità. Passiamo infine al modello da 512 GB dell'iPhone 15 Plus che, al momento della scrittura, è disponibile solo in Azzurro, Nero e Verde, al prezzo di 1.509€.

iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro parte invece da 1.239€ con il modello da 128 GB, disponibile in Titanio Bianco, Titanio Blu, Titanio Naturale e Titanio Nero. Se preferite il modello da 256 GB, iPhone 15 Pro costa 1.369€ ed è accessibile in Titanio Bianco, Titanio Blu, Titanio Naturale e Titanio Nero. Le scorte per questo modello però sembrano già essere quasi nulle e i tempi di consegna solo lunghi. Si passa poi al modello da 512 GB che costa 1.619€. Il colore Titanio Blu dell'iPhone 15 Pro è disponibile immediatamente, mentre gli altri richiedono mesi. Chiudiamo con la versione da 1 TB dell'iPhone 15 Pro da 1.869€. Con la sola esclusione di Titanio Naturale, disponibile in poche unità, gli altri colori sono attualmente in vendita con disponibilità immediata.

iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro Max da 256 GB costa 1.489€. Al momento gli unici disponibili ma comunque con tempi di consegna molto di 1-3 mesi sono Titanio Blu e Titanio Nero. Il taglio da 512 GB di iPhone 15 Pro Max costa 1.739€ e gli unici colori in consegna - ma sempre 1-3 mesi - sono Titanio Naturale e Titanio Nero. Chiudiamo definitivamente con il modello da 1 TB dell'iPhone 15 Pro Max, che arriva fino a 1.989€. I colori disponibili sono Titanio Naturale e Titanio Nero, ma ancora una volta con consegna 1-3 mesi. Ovviamente ogni disponibilità è relativa al momento della scrittura. Il tutto potrebbe cambiare in ogni momento. Verificate direttamente su Amazon le disponibilità esatte.