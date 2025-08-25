Gears of War: Reloaded Standard Edition per PlayStation 5 è in preordine su Amazon

Gears of War: Reloaded Standard Edition per PlayStation 5 (disco) è disponibile in preordine su Amazon a 40,90€, con reso gratuito e spedizione veloce. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa edizione rimasterizzata del primo Gears of War sfrutta tutta la potenza dell'Unreal Engine per riportare in vita l'iconico sparatutto in terza persona che ha segnato un'epoca. Con texture in 4K, HDR, riflessi avanzati e supporto Dolby Atmos, l'esperienza visiva e sonora è stata ricostruita per adattarsi agli standard di nuova generazione su PlayStation 5.