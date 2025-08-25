0

Gears of War: Reloaded Standard Edition per PlayStation 5 è in preordine su Amazon

Il ritorno del capostipite della saga sparatutto in terza persona arriva in versione rimasterizzata su PS5, con grafica aggiornata, contenuti extra e supporto multipiattaforma.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   25/08/2025
Gears of War: Reloaded Standard Edition per PlayStation 5 (disco) è disponibile in preordine su Amazon a 40,90€, con reso gratuito e spedizione veloce. Acquistalo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Questa edizione rimasterizzata del primo Gears of War sfrutta tutta la potenza dell'Unreal Engine per riportare in vita l'iconico sparatutto in terza persona che ha segnato un'epoca. Con texture in 4K, HDR, riflessi avanzati e supporto Dolby Atmos, l'esperienza visiva e sonora è stata ricostruita per adattarsi agli standard di nuova generazione su PlayStation 5.

Una nuova vita per un classico del gaming

Oltre alla campagna originale, Reloaded include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati successivamente: una campagna bonus, nuove mappe multiplayer, personaggi sbloccabili e vari elementi cosmetici. In questo modo i giocatori possono rivivere l'intera esperienza senza costi extra, con fluidità fino a 120 FPS nel comparto multigiocatore e tempi di caricamento ridotti al minimo.

Grazie al supporto cross-play, è possibile giocare con gli amici anche su altre piattaforme, mantenendo progressi e salvataggi grazie alla progressione multipiattaforma legata all'account Microsoft. Un ritorno alle origini che non è solo nostalgia, ma un vero e proprio restyling per chi vuole riscoprire l'intensità del primo capitolo di una delle saghe più amate del mondo Xbox, ora disponibile anche su PS5.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
