0

Batman: Arkham Collection è in sconto, la trilogia completa su Instant Gaming in versione definitiva

Tutta la saga di Rocksteady in un unico pacchetto per PC: tre giochi e tutti i DLC, acquistabile su Instant Gaming in versione Steam.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   25/08/2025
Batman e Joker

Batman: Arkham Collection è in vendita su Instant Gaming a soli 4,50€, con un sconto del 92% rispetto al prezzo originale di 60€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 5,49€. Parliamo di tre giochi completi più contenuti extra a meno di una pizza. Se volete indossare il mantello del Crociato Incappucciato, è il momento perfetto. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Batman: Arkham Collection include la trilogia di Rocksteady in versione completa: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, con tutti i DLC inclusi. Si tratta di una delle saghe supereroistiche più acclamate di sempre, in grado di combinare azione stealth, investigazione e narrativa di altissimo livello.

Tre avventure definitive per diventare il Cavaliere Oscuro

Arkham Asylum vi porterà nel manicomio criminale più famoso dei fumetti, mentre City espande tutto in un mondo aperto gotico e vibrante. Infine, Knight chiude la trilogia con un'esplosiva resa dei conti che include anche l'utilizzo della Batmobile.

Con un gameplay solido, un combat system che ha fatto scuola e una Gotham da esplorare in ogni angolo oscuro, questa collezione è il modo migliore per vivere (o rivivere) l'epopea videoludica di Batman.

#Sconti
