Batman: Arkham Collection è in sconto, la trilogia completa su Instant Gaming in versione definitiva

Batman: Arkham Collection è in vendita su Instant Gaming a soli 4,50€, con un sconto del 92% rispetto al prezzo originale di 60€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 5,49€. Parliamo di tre giochi completi più contenuti extra a meno di una pizza. Se volete indossare il mantello del Crociato Incappucciato, è il momento perfetto. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Batman: Arkham Collection include la trilogia di Rocksteady in versione completa: Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, con tutti i DLC inclusi. Si tratta di una delle saghe supereroistiche più acclamate di sempre, in grado di combinare azione stealth, investigazione e narrativa di altissimo livello.