Gli sconti del Black Friday di PlayStation su DualSense e DualSense Edge sono stati svelati da un leak

Continuano le indiscrezioni di billbil-kun sulle promozioni che PlayStation lancerà in occasione del Black Friday. L'ultima riguarda i controller DualSense e DualSense Edge, che secondo le fonti riceveranno sconti significativi a partire dal 21 novembre in Europa.
Sony dovrebbe riproporre le offerte già viste durante i Days of Play 2025, con una riduzione di 20 euro su diversi modelli di DualSense, comprese varianti colorate ed edizioni speciali. In questo modo il DualSense standard bianco passerebbe da 74,99 a 54,99 euro, mentre versioni più costose, come quelle a tema Death Stranding 2 e Ghost of Yotei, se incluse nell'iniziativa, potrebbero scendere da 84,99 a 69,99 euro.
Per il DualSense Edge la riduzione prevista sarebbe di 30 euro, con il prezzo che calerebbe da 219,99 a 189 euro.
Occhio anche alle offerte dei rivenditori
Questi prezzi si riferiscono al listino ufficiale PlayStation, ma secondo billbil-kun conviene monitorare anche i rivenditori, che potrebbero applicare ulteriori ribassi. Inoltre, acquistando sullo store ufficiale Direct PlayStation, gli abbonati a PlayStation Plus avranno diritto a uno sconto extra del 5% e alla spedizione gratuita.
Le indiscrezioni non si fermano ai controller: secondo le precedenti soffiate, anche PlayStation VR2, PS5 e PS5 Pro potrebbero ricevere sconti ufficiali durante il Black Friday. Come sempre, si tratta di informazioni non confermate e quindi da prendere con cautela, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation.