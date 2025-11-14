1

PlayStation VR2 potrebbe ricevere un grosso sconto per il Black Friday 2025, dice un leak

Secondo quanto riferito da un noto leaker, tra le iniziative del Black Friday 2025 da parte di Sony ci sarebbe anche un forte sconto su PlayStation VR2: ecco il prezzo che avrebbe.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/11/2025
PlayStation VR2 in azione

Continuano le voci che anticipano le iniziative di Sony previste per questo Black Friday 2025, in questo caso con un grosso sconto che potrebbe caratterizzare PlayStation VR2 in occasione del periodo caratterizzato dai vari tagli di prezzo.

Anche in questo caso la fonte è il noto leaker billbil-kun, considerato ormai estremamente affidabile soprattutto per quanto riguarda queste informazioni, che ha già fatto trapelare nei giorni scorsi quelle che saranno le probabili iniziative di Sony sugli sconti riguardanti PS5.

In questo caso si parla invece della periferica per realtà virtuale di nuova generazione di PlayStation, che potrebbe sfruttare il periodo del Black Friday per cercare di smuovere un po' le acque, considerando che langue ormai da tempo senza particolari evoluzioni.

Vediamo quanto dovrebbe costare

In base a quanto riferito da billbil-kun su Dealabs.com, sembra che l'idea di Sony sia lanciare uno sconto che porta il prezzo di PlayStation VR2 a 349€, con uno sconto dunque di circa 100€ sul prezzo standard che, dopo la riduzione di prezzo permanente effettuata mesi fa, si trova ora a 449€.

La presunta grafica per la promozione di PlayStation VR2
La presunta grafica per la promozione di PlayStation VR2

Considerando anche il prezzo iniziale, si tratta di una notevole promozione per acquistare questo set per realtà virtuale, comprensivo di visore e controller specifici, che ultimamente ha ottenuto anche maggior valore dalla possibilità di essere collegato al PC.

PlayStation VR2 aggiunge il tracciamento delle mani senza controller e mostra la funzione con un gioco PlayStation VR2 aggiunge il tracciamento delle mani senza controller e mostra la funzione con un gioco

Curiosamente, allo stesso prezzo di 349€ dovrebbero essere messe a disposizione sia la versione "liscia" che quella in bundle con Horizon Call of the Mountain, cosa che renderebbe quest'ultima opzione molto più conveniente, ma si tratterà ovviamente di vedere la disponibilità effettiva.

Acquistando la periferica da PlayStation Direct, inoltre, se si è abbonati a PlayStation Plus si può sfruttare anche un ulteriore sconto del 5%.

A questo punto attendiamo eventuali conferme ufficiali da parte di Sony, anche per quanto riguarda la data di lancio di questa promozione.

