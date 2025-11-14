PlayStation VR2 potrebbe ricevere un grosso sconto per il Black Friday 2025, dice un leak

Continuano le voci che anticipano le iniziative di Sony previste per questo Black Friday 2025, in questo caso con un grosso sconto che potrebbe caratterizzare PlayStation VR2 in occasione del periodo caratterizzato dai vari tagli di prezzo.

Anche in questo caso la fonte è il noto leaker billbil-kun, considerato ormai estremamente affidabile soprattutto per quanto riguarda queste informazioni, che ha già fatto trapelare nei giorni scorsi quelle che saranno le probabili iniziative di Sony sugli sconti riguardanti PS5.

In questo caso si parla invece della periferica per realtà virtuale di nuova generazione di PlayStation, che potrebbe sfruttare il periodo del Black Friday per cercare di smuovere un po' le acque, considerando che langue ormai da tempo senza particolari evoluzioni.