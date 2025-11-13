Gli sconti su PS5 e PS5 Pro per il Black Friday in Europa sono stati svelati in anticipo da un leak

Precisamente, la fonte parla degli sconti sulle console PS5 che saranno disponibili in Europa e quindi anche in Italia , con tanto di cifre in euro per i vari prodotti.

Il Black Friday è sempre più vicino e questo significa anche che vari sconti sono in arrivo, ma quali esattamente? Nel caso di Sony possiamo farci un'idea grazie al noto leaker billbil-kun , che da anni condivide informazioni esatte sul mondo PlayStation e non solo.

I presunti prezzi in sconto di PS5

Ecco quali sono i prezzi che il leaker billbil-kun ha condiviso tramite le pagine francesi di Dealabs:

Console PS5 - Edizione Standard (con lettore ottico): 449 € invece di 549 €

Console PS5 - Edizione digitale (senza lettore ottico): 399 € invece di 499 €

Bundle PS5 Fortnite Flowering Chaos - Edizione standard: 449 € invece di 549 €

Bundle PS5 Fortnite Flowering Chaos - Edizione digitale: 399 € invece di 499 €

Console PS5 Pro: 699 € invece di 799 €

Secondo il leaker, le promozioni in questione dovrebbero attivarsi per tutta l'Europa il 21 novembre 2025 e probabilmente dureranno per vari giorni, se non fino all'inizio di dicembre. Certo, si potrebbe affermare che i prezzi scontati sono praticamente quelli originali della console, ma oggigiorno è comunque un'offerta comoda visto che è su larga scala.

Non ci resta che attendere e vedere se Sony confermerà i prezzi e se billbil-kun ha ragione come quasi sempre accade. Diteci, a queste cifre sareste interessati a PS5?

Segnaliamo in chiusura che il gioco più grande e importante di PS5 deve ancora essere pubblicato, afferma Sony.