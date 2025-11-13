Fallout: New Vegas Remaster potrebbe essere in lavorazione, secondo un noto insider

Risulta un po' strano pensare che Bethesda abbia in serbo ben due operazioni del genere su due capitoli della stessa serie in sequenza, ma è anche vero che si tratterebbe probabilmente di produzioni in outsourcing, e i due originali sono già molto vicini tra loro, in termini tecnologici.

Una semplice frase

L'indizio si trova in una risposta di Corden a un altro messaggio da parte di un utente su X che in un certo senso prendeva in giro i fan di Fallout: New Vegas dopo le nuovi voci di corridoio sul remaster o remake di Fallout 3.

"Non ti preoccupare, arriverà anche New Vegas", ha risposto Corden alla questione, indicando di avere possibili informazioni sul fatto che anche il celebre capitolo sviluppato originariamente da Obsidian in collaborazione con Bethesda debba tornare in qualche modo sulle scene moderne.

L'unica cosa confermata in tutto questo è il fatto che Todd Howard ha riferito, di recente, che Bethesda sta lavorando a The Elder Scrolls 6 e che questo si farà attendere ancora a lungo, mentre il team è comunque organizzato in modo tale da lavorare anche "ad altre cose", oltre anche al supporto per Fallout 76.

Da lì sono partite le speculazioni, compresa quest'ultima di Corden che però potrebbe avere informazioni di prima mano da agganci all'interno di Bethesda. D'altra parte, se davvero Fallout 3 dovesse ricevere un remaster, non sarebbe proibitivo procedere con un'operazione simile anche per New Vegas, visto che si basavano su tecnologie e asset molto simili, in origine.