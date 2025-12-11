La mappa di Fallout: New Vegas è stata completamente rimasterizzata in Unreal Engine 5.6

Bethesda non ha mai manifestato la volontà di rimasterizzare Fallout: New Vegas, nonostante sia uno dei titoli più apprezzati della serie. Ha pubblicato un'edizione speciale, ha permesso l'utilizzo del suo scenario per la serie TV, ma non ha mai annunciato niente in termini di nuove versioni. Tuttavia, ora possiamo farci un'idea di come sarebbe il gioco con un engine di nuova generazione. Per inciso, Unreal Engine 5.6.
Lo sviluppatore amatoriale Greg Coulthard ha infatti pubblicato una versione rimasterizzata della mappa di New Vegas, passata nell'engine di Epic Games. Coulthard è lo stesso di Morrowind in Unreal Engine 5.6, per inquadrare il personaggio.
Bethesda, perché tu no?
Chiaramente non stiamo parlando dell'intero gioco, ma solo della mappa, comunque liberamente esplorabile, come potete vedere nel video che segue.
Come potete vedere, la mappa di Fallout: New Vegas in UE 5.6 supporta Lumen, che rende l'illuminazione infinitamente superiore rispetto a quella originale, ormai datata. Il pop-in è ridotto al minimo e non c'è stuttering durante l'esplorazione del mondo.
Come potete vedere, in giro non ci sono personaggi non giocanti e non si possono svolgere missioni. Non ci sono proprio sistemi di gioco, a dirla tutta. È semplicemente la mappa. Quindi tenete basse le aspettative.
Potete scaricare il progetto dal server Discord di Coulthard . Una volta entrati, troverete i link per il download in cima alla barra di Discord.