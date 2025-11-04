Fallout: New Vegas 2? Obsidian sa che tutti lo vogliono, ma preferisce lavorare sulle sue proprietà intellettuali

Fallout: New Vegas rimane il capitolo di riferimento della serie , almeno per quanto riguarda gli episodi 3D, pur essendo uno spin-off, grazie alla sua profondità e alla qualità della sua scrittura. I fan desiderano disperatamente un secondo New Vegas e quando Microsoft ha acquisito Bethesda, accogliendola sotto lo stesso tetto di Obsidian, molti hanno sperato che potesse nascerne qualcosa. Il successo della serie TV di Fallout su Prime Video , che sarà in parte ambientata proprio a New Vegas, e la lentezza di Bethesda nel produrre un quinto Fallout hanno aumentato le speranze, ma per ora non se n'è fatto niente.

Niente di niente

In un'intervista concessa a The Game Business, i vicepresidenti di Obsidian, Marcus Morgan e Justin Britch, hanno parlato della possibilità che Obsidian sviluppi un eventuale Fallout: New Vegas 2.

Morgan ha ammesso che: "Ogni volta che annunciamo un gioco, su internet tutti ci chiedono: quando arriva il prossimo Fallout: New Vegas?". Anche se Microsoft probabilmente vorrebbe un nuovo capitolo della serie il prima possibile, per sfruttare il traino della serie TV, Britch ha sottolineato che "Xbox è stata positiva verso i progetti che vogliamo realizzare".

Morgan ha anche aggiunto che "quest'anno, tutti e tre i giochi su cui abbiamo lavorato sono proprietà intellettuali create da noi". Prima dell'acquisizione da parte di Microsoft, ha spiegato, "gran parte della nostra storia era legata al lavorare sulle proprietà intellettuali di altri". Ma lo studio considera positivo "costruire qualcosa di nostro, da zero". E dopo anni passati a creare nuove serie originali, "siamo arrivati al punto in cui stiamo sviluppando i seguiti di tutte le nostre proprietà intellettuali".