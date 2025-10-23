Annunciato Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle con tanti contenuti esclusivi

In occasione del Fallout Day, Bethesda Softworks ha annunciato il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle , un cofanetto celebrativo che rende omaggio al quindicesimo anniversario del celebre gioco di ruolo post-apocalittico sviluppato da Obsidian Entertainment, considerato uno dei capolavori assoluti non solo della serie, ma anche del genere dei giochi di ruolo elettronici.

Il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle sarà disponibile in preordine dal 23 ottobre, tramite il Bethesda Gear Store, e includerà:

Una foto del Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle

Codice PC di Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

Statua di Victor (20 cm, PVC) - Il simpatico Securitron è pronto a entrare in azione.

- Il simpatico Securitron è pronto a entrare in azione. Set di Carte di Valutazione di Doc Mitchell (8x8 cm, cartoncino rigido) - Ispirate ai primi momenti vissuti a Goodsprings: un vero pezzo di storia del Mojave.

- Ispirate ai primi momenti vissuti a Goodsprings: un vero pezzo di storia del Mojave. Bethesda ha annunciato Fallout 4: Anniversary Edition, uscirà anche su Nintendo Switch 2 Spilla smaltata del Vault Boy (3,8 cm) - Vault Boy gioca d'azzardo con un sorriso e fiches in mano.

- Vault Boy gioca d'azzardo con un sorriso e fiches in mano. Toppa Mojave Express (9 x 4,8 cm) - Ricamata, termoadesiva e piena di fascino da Zona Contaminata.

- Ricamata, termoadesiva e piena di fascino da Zona Contaminata. Toppa NCR Recon (8,2 x 8,9 cm) - Distintivo ricamato e termoadesivo della gloriosa Nuova California Republic.

- Distintivo ricamato e termoadesivo della gloriosa Nuova California Republic. Collector's Big Box - Una confezione da collezione in stile retrò, creata esclusivamente per celebrare l'anniversario.

Purtroppo la vociferata edizione rimasterizzata di Fallout: New Vegas non è stata annunciata. In realtà, non è stato annunciato nessun nuovo gioco della serie Fallout, nonostante Bethesda stia lavorando a qualcosa.