Annunciato Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle con tanti contenuti esclusivi

Bethesda ha annunciato Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, una nuova edizione del gioco in una confezione ricchissima.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/10/2025
In occasione del Fallout Day, Bethesda Softworks ha annunciato il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, un cofanetto celebrativo che rende omaggio al quindicesimo anniversario del celebre gioco di ruolo post-apocalittico sviluppato da Obsidian Entertainment, considerato uno dei capolavori assoluti non solo della serie, ma anche del genere dei giochi di ruolo elettronici.

Il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle sarà disponibile in preordine dal 23 ottobre, tramite il Bethesda Gear Store, e includerà:

Una foto del Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle
Una foto del Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle
  • Codice PC di Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
  • Statua di Victor (20 cm, PVC) - Il simpatico Securitron è pronto a entrare in azione.
  • Set di Carte di Valutazione di Doc Mitchell (8x8 cm, cartoncino rigido) - Ispirate ai primi momenti vissuti a Goodsprings: un vero pezzo di storia del Mojave.
  • Spilla smaltata del Vault Boy (3,8 cm) - Vault Boy gioca d'azzardo con un sorriso e fiches in mano.
  • Toppa Mojave Express (9 x 4,8 cm) - Ricamata, termoadesiva e piena di fascino da Zona Contaminata.
  • Toppa NCR Recon (8,2 x 8,9 cm) - Distintivo ricamato e termoadesivo della gloriosa Nuova California Republic.
  • Collector's Big Box - Una confezione da collezione in stile retrò, creata esclusivamente per celebrare l'anniversario.

Purtroppo la vociferata edizione rimasterizzata di Fallout: New Vegas non è stata annunciata. In realtà, non è stato annunciato nessun nuovo gioco della serie Fallout, nonostante Bethesda stia lavorando a qualcosa.

