Il trailer della storia di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è un tuffo nel passato

Il trailer della storia di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è una sorta di tuffo nel passato, che ci catapulta dopo tanti anni nelle trame dei due grandi classici di Square Enix, disponibili in una versione rinnovata all'interno di questa raccolta.
A caratterizzare fortemente l'opera di rifacimento è l'ormai ben collaudato stile HD-2D, che l'azienda giapponese ha già utilizzato con successo per via della sua capacità di coniugare passato e presente, preservando le atmosfere e la direzione artistica.
Dragon Quest narra le avventure dell'Eroe discendente di Erdrick, che viene chiamato a liberare il regno di Alefgard dalla tirannia del Signore dei Draghi. Si tratta dunque del classico viaggio dell'eroe, con una principessa da salvare e un nemico malvagio da sconfiggere.
Ambientato un secolo dopo, Dragon Quest 2 segue le vicende dei tre discendenti dell'eroe di Alefgard, impegnati a combattere il malvagio Hargon: un sacerdote determinato a evocare il potente demone Malroth perché distrugga il mondo.
Un altro brillante remake?
Dragon Quest continua a dominare la classifica dei giochi più attesi da Famitsu, a conferma di quanto sia forte il legame fra la serie prodotta da Square Enix e il pubblico giapponese, che attende con trepidazione ogni nuova uscita.
In questo caso non ci sarà da attendere troppo, visto che Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch 1 e 2.