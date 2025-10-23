Il trailer della storia di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è un tuffo nel passato

Il trailer della storia di Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake è una sorta di tuffo nel passato, che ci catapulta dopo tanti anni nelle trame dei due grandi classici di Square Enix, disponibili in una versione rinnovata all'interno di questa raccolta.

A caratterizzare fortemente l'opera di rifacimento è l'ormai ben collaudato stile HD-2D, che l'azienda giapponese ha già utilizzato con successo per via della sua capacità di coniugare passato e presente, preservando le atmosfere e la direzione artistica.

Dragon Quest narra le avventure dell'Eroe discendente di Erdrick, che viene chiamato a liberare il regno di Alefgard dalla tirannia del Signore dei Draghi. Si tratta dunque del classico viaggio dell'eroe, con una principessa da salvare e un nemico malvagio da sconfiggere.

Ambientato un secolo dopo, Dragon Quest 2 segue le vicende dei tre discendenti dell'eroe di Alefgard, impegnati a combattere il malvagio Hargon: un sacerdote determinato a evocare il potente demone Malroth perché distrugga il mondo.