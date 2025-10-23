Fallout Day: tutti gli annunci dell'evento dedicato alla serie post atomica

Nelle scorse ore si è svolto l'attesissimo Fallout Day, l'evento dedicato a tutte le novità in arrivo per la serie post atomica di Bethesda, tra le più amate del mondo dei videogiochi (e non solo). C'era grande attesa per sapere quale sarà il futuro dei Fallout, ma obiettivamente le risposte cercate non sono arrivate, nonostante non siano mancati annunci a tema. Ma bando alle ciance e andiamo e elencare i principali annunci del Fallout Day 2025.

Niente Fallout 5 La prima notizia è in realtà una non notizia. Durante il Fallout Day non è stato annunciato nessun nuovo gioco a tema Fallout. Niente di niente. C'era attesa per qualche accenno a Fallout 5, oppure per uno spin-off di uno studio terzo, o ancora per un'edizione rimasterizzata dei primi capitoli 3D, ma niente. Todd Howard in foto La delusione è stata così cocente che Todd Howard, il capo della compagnia, è stato costretto a pubblicare un messaggio in cui spiegava: "sappiate che stiamo lavorando ad altro". Cosa non è dato di sapere.

Fallout 4: Anniversary Edition, anche su Nintendo Switch 2 L'annuncio più rilevante della sereta è stato probabilmente quello di Fallout 4: Anniversary Edition, un'edizione celebrativa per il decimo compleanno del gioco che uscirà su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e Nintendo Switch 2. Quest'ultima è una versione completamente inedita, annunciata sempre questa sera. La Fallout 4: Anniversary Edition comprenderà il gioco base e i sei add-on ufficiali: Automatron, Far Harbor, Nuka-World e le espansioni del Workshop. Inoltre, ci saranno anche più di 150 contenuti presi dal Creation Club, l'area mod ufficiale del gioco.

La Stagione 2 di Fallout mostrata con quattro nuovi poster Vista l'imminente uscita della Stagione 2 della serie TV di Fallout, era inevitabile che se ne parlasse anche nel corso del Fallout Day. In realtà non si è visto moltissimo. Ella Purnell è Lucy nella serie TV di Fallout Si parla di quattro nuovi poster pubblicati da Prime Video, dedicato ad altrettanti personaggi: la Lucy di Ella Purnell, il Maximus di Aaron Moten, il Ghoul di Walton Goggins e Dogmeat.

Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle Tornando agli annunci a tema videoludico, è stato svelato il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle, un'edizione celebrativa di uno dei migliori giochi di ruolo di sempre, prenotabile dal 23 ottobre dal Bethesda Gear Store. Il Fallout: New Vegas 15th Anniversary Bundle Rivediamo i contenuti del bundle: Codice PC di Fallout: New Vegas - Ultimate Edition

Statua di Victor (20 cm, PVC) - Il simpatico Securitron è pronto a entrare in azione.

Set di Carte di Valutazione di Doc Mitchell (8x8 cm, cartoncino rigido) - Ispirate ai primi momenti vissuti a Goodsprings: un vero pezzo di storia del Mojave.

Spilla smaltata del Vault Boy (3,8 cm) - Vault Boy gioca d'azzardo con un sorriso e fiches in mano.

Toppa Mojave Express (9 x 4,8 cm) - Ricamata, termoadesiva e piena di fascino da Zona Contaminata.

Toppa NCR Recon (8,2 x 8,9 cm) - Distintivo ricamato e termoadesivo della gloriosa Nuova California Republic.

Collector's Big Box - Una confezione da collezione in stile retrò, creata esclusivamente per celebrare l'anniversario. Niente nuovi contenuti videoludici, per chi se lo stesse chiedendo.