Pacific Drive: Whispers in the Woods è disponibile da ora a sorpresa, una nuova e inquietante espansione

In occasione dell'evento Galaxies Showcase, Ironwood Studios e Kepler Interactive hanno lanciato a sorpresa la nuova espansione di Pacific Drive intitolata Whispers in the Woods, che porta una nuova dose di inquietudine e sopravvivenza per il particolare gioco survival su quattro ruote con un vero e proprio "shadow drop".

Whispers in the Woods era stata annunciata già il mese scorso con un primo trailer di presentazione, in grado di calarci perfettamente nelle oscure atmosfere di questa nuova porzione di gioco, che sembra proseguire nel particolare stile visto finora per la parte principale, offrendo nuove aree da esplorare e nuovi misteri da scoprire.

Oltre alle anomalie della Zona viste in precedenza, con questa espansione della storia avremo a che fare anche con una sorta di culto che è nato all'interno di un'area recondita tra le foreste della Olympic Exclusion Zone.