Pacific Drive: Whispers in the Woods è disponibile da ora a sorpresa, una nuova e inquietante espansione

In occasione dell'evento Galaxies Showcase, Ironwood Studios e Kepler Interactive hanno lanciato a sorpresa la nuova espansione di Pacific Drive intitolata Whispers in the Woods, che porta una nuova dose di inquietudine e sopravvivenza per il particolare gioco survival su quattro ruote con un vero e proprio "shadow drop".
Whispers in the Woods era stata annunciata già il mese scorso con un primo trailer di presentazione, in grado di calarci perfettamente nelle oscure atmosfere di questa nuova porzione di gioco, che sembra proseguire nel particolare stile visto finora per la parte principale, offrendo nuove aree da esplorare e nuovi misteri da scoprire.
Oltre alle anomalie della Zona viste in precedenza, con questa espansione della storia avremo a che fare anche con una sorta di culto che è nato all'interno di un'area recondita tra le foreste della Olympic Exclusion Zone.
Una nuova storia ancora più inquietante
Whispers in the Woods sembra essere un'aggiunta decisamente inquietante all'interno del gioco che, di per sé, presenta caratteristiche del genere, ma in questo caso vita con decisione sull'horror con elementi oscuri.
Dopo Endless Expeditions, Pacific Drive continua dunque a proporre nuovi contenuti, confermandosi un sandbox in grado di includere diverse novità anche dopo il lancio.
Questa espansione propone una storia tutta nuova da vivere a bordo della nostra fidata station wagon modificata, che potrà essere sbloccata già poco dopo l'inizio della storia standard del gioco, incentrata su una nuova parte della Zona, fra le foreste, con strane strutture ornate da simboli misteriosi.
Il nuovo DLC aggiunge dalle 8 alle 12 ore di gioco aggiuntive, dunque si tratta di un'espansione di notevoli dimensioni, con un nuovo cast di personaggi e diversi elementi narrativi in più, oltre a nuovi oggetti, nuovi artefatti e altri elementi di gioco inediti.