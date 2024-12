L'esclusiva console PS5 Pacific Drive diventerà una serie TV e vari nomi famosi ci lavorano

Infine, Rob Hackett , responsabile del settore televisivo di Atomic Monster, non si è ancora tuffato nel mondo della trasposizione televisiva o cinematografica dei videogiochi, ma ha all'attivo grandi progetti come Archive 81 e Swamp Thing.

Jeff Ludwig di The Menagerie Productions è invece legato ai videogiochi in quanto sta lavorando come produttore esecutivo in almeno un episodio dell'adattamento televisivo di Alan Wake.

Michael Clear è responsabile cinematografico di Atomic Monster e non è nuovo agli adattamenti di videogiochi, avendo lavorato come produttore nel film Mortal Kombat del 2021.

Lo show non ha ancora un network che si occuperò della messa in onda, ma la fonte cita una serie di figure chiave che si occuperanno del progetto. La serie televisiva Pacific Drive avrà come produttori esecutivi James Wan, Michael Clear, Jeff Ludwig e Rob Hackett. Chi sono? È presto detto.

La casa di produzione è stata fondata da James Wan, creatore del franchise di Saw nel 2004 e creatore di The Conjuring.

Secondo la rivista Variety, Atomic Monster Productions ha acquisito i diritti per adattare il videogioco Pacific Drive - esclusiva console PS5 e disponibile anche su PC - in una serie televisiva .

Che gioco è Pacific Drive

Se non vi ricordate di che gioco si tratta, Pacific Drive è stato pubblicato a febbraio di quest'anno per PlayStation 5 e PC e a luglio ha superato il traguardo delle 600.000 vendite, ovvero più di quanto il team di sviluppo si aspettava. Pacific Drive ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui una nomination ai The Game Awards come miglior gioco indie d'esordio.

Parlando più nel dettaglio del gameplay, è un gioco di sopravvivenza che ci chiede di affrontare corse in auto con la nostra station wagon, che andrà potenziata di viaggio in viaggio per riuscire a raggiungere luoghi ancora più lontani e pericolosi in una Zona dove un qualche cataclisma soprannaturale sta sconvolgendo le regole della natura.

Potete leggere la nostra recensione di Pacific Drive per saperne di più.