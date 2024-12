10 regali di Natale perfetti per i fan Xbox

Il Natale è il momento perfetto per sorprendere i tuoi cari con regali che riflettano le loro passioni, e per i fan di Xbox non mancano opzioni divertenti o originali per vivere al meglio le ore passate in gioco. Con il suo ecosistema in continua evoluzione e una ampia gamma di titoli e accessori, Xbox offre molte idee regalo che possono soddisfare sia i giocatori occasionali che i gamer più accaniti. Che si tratti di migliorare il setup da gioco, ampliare la libreria digitale o aggiungere un tocco di stile alla loro esperienza, questo articolo ti aiuterà a trovare il regalo perfetto per i fan Microsoft.

Nonostante vi abbiamo già accennato a come Xbox abbia intrapreso la via del cloud gaming, questo non significa che Microsoft ha abbandonato definitivamente la produzione delle console. Non sembrano esserci all'orizzonte una versione potenziata come avvenuto per Playstation 5 Pro e neanche il tanto chiacchierato dispositivo mobile, ma le console Xbox sono ancora un must have per ogni videogiocatore. Pertanto, per chi non è ancora pronto a rinunciare alla console fisica o non ha una connessione stabile da poter giocare in modo eccelso in cloud, il regalo perfetto è sempre una Xbox Series S o X .

Non possiamo che iniziare dall' abbonamento Game Pass , uno dei punti di forza dell'ecosistema di Microsoft. Si tratta di un servizio che ha debuttato qualche anno fa ed è in continua crescita ed evoluzione, come dimostra la recente riorganizzazione nei livelli Core, Ultimate e PC. Questo abbonamento è uno dei regali più apprezzati da qualsiasi fan di Xbox (e PC). Con l'accesso a centinaia di giochi, incluso il day one di titoli esclusivi e un catalogo che include classici e novità, il livello Game Pass Ultimate include anche il buon vecchio Xbox Live Gold, ovvero l'abbonamento necessario per giocare online su console, e l'accesso al cloud gaming su qualsiasi dispositivo supportato e con l'app Xbox Game Pass, disponibile su telefono, ma anche su alcuni TV e Fire Stick.

Accessori

Backbone per Smartphone

Xbox sta investendo molto sul cloud gaming, tanto che una delle ultime campagne marketing verteva sul fatto che molti dispositivi siano in realtà un Xbox grazie all'app Xbox Game Pass, come il proprio smartphone o la TV di casa. Ma per giocare al meglio in mobilità senza dover per forza spendere un bel po' di soldi in console portatili si ha necessità di un controller ergonomico per giocare in mobilità. Un regalo per l'amico che viaggia spesso e ha necessità di un valido controller durante i suoi spostamenti è senza dubbio il Backbone, un accessorio che ricalca la disposizione dei tasti dei controller Xbox dove inserire il vostro smartphone. Questo utile controller è disponibile sia per Android che per iPhone e è possibile trovarlo in diverse colorazioni.

Il Backbone è un valido compagno di viaggio per tutti quei giocatori che vogliono giocare in mobilità senza rinunciare alla comodità

Controller Xbox

Se non siete convinti che un controller portatile sia la scelta migliore per il vostro dono di Natale potrete ripiegare sull'intramontabile controller Xbox: classico, comodo ed ergonomico. Inutile elencare tutte le varianti e le colorazioni che esistono, sia negli store ufficiali che di brand terze parti con licenza ufficiale. Questo regalo vi dà modo di sbizzarrirvi sull'edizione, non solo a livello estetico, ma anche di modello. Potrete infatti prediligere la versione Elite per una maggiore efficienza in gioco o sui controller di Xbox Design Lab, per poter scegliere le colorazioni di ogni componente e aggiungere anche un'incisione o una dedica sulla periferica.

L'Xbox Controller è il regalo scontato, ma perfetto per tutti i fan Xbox

Hard Disk Esterno o SSD per Xbox

Per i tutti quei giocatori che vogliono installare tutta la propria libreria senza dover scaricare e cancellare titoli continuamente, un'espansione della memoria di archiviazione è essenziale. Le opzioni sono molte, come i meno recenti HDD, meno costosi e meno prestanti oppure abbracciando il progresso con le SSD come la Seagate Storage Expansion Card per Xbox Series X|S. Quest'ultima offre velocità elevate e una perfetta integrazione con il sistema Xbox, garantendo più spazio per i titoli preferiti e la comodità di portarla sempre con sé e poterla inserire in qualsiasi console.

Un Hard Disk Esterno o SSD sono un regalo che sicuramente aiuterà amici o parenti ad avere sempre lo spazio sufficiente per tutti i loro giochi

Cuffie Wireless Xbox

Ogni giocatore, a prescindere dalla piattaforma, necessita di buone cuffie per potersi completamente immergere in gioco. Scegliere un modello piuttosto che un altro può rivelarsi piuttosto difficile data la quantità di prodotti sul mercato, ma in questo articolo ve ne consigliamo uno proprio di Microsoft. Le cuffie ufficiali Xbox offrono un audio di alta qualità con supporto per il Dolby Atmos, DTS Headphone:X e Windows Sonic. Il design confortevole e il microfono con cancellazione del rumore le rendono perfette per lunghe sessioni di gioco e per comunicare chiaramente con i compagni di squadra.

Un buon paio di cuffie sono le Xbox Wireless dal design minimale e di ottima qualità paragonate al prezzo





Ricarica per controller

Tutti noi sappiamo quanto possa essere frustrante accendere la console solo per scoprire che il nostro controller è scarico (secondo solo alla schermata di aggiornamento di sistema). Come essere sempre pronti ad una sessione di gioco senza doversi alzare a cercare un cavetto USB da collegare alla console? Presto detto, acquistate una Base di Ricarica Rapida, con una, due o quattro porte di connettività per essere sempre pronti all'azione. Sui maggiori ecommerce ne troverete di ogni tipo e modello; compatti, minimali, ingombranti e ovviamente con luci RGB integrate.