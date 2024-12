10 idee regalo per i giocatori PC

Ecco per voi 10 idee per un regalo speciale per amici o parenti appartenenti alla master race: oggetti per abbellire e rendere funzionale la postazione gaming o di lavoro oppure veri e proprio upgrade di performance.

Il Natale si avvicina e con esso arriva la missione di trovare il regalo ideale per amici e familiari. Per chi ama giocare su PC, le festività natalizie rappresentano un'occasione perfetta per arricchire il proprio setup o aggiungere dettagli che rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili, scegliere il regalo perfetto può rivelarsi una sfida. Dai gadget tecnologici agli accessori essenziali, ogni appassionato ha esigenze e desideri specifici che meritano attenzione e pertanto una scelta accurata prima dell'acquisto. Questo articolo è pensato per semplificarvi il compito, proponendo una selezione di 10 idee regalo per sorprendere e soddisfare i giocatori PC di tutte le età: che si tratti di aumentare il comfort durante lunghe sessioni di gioco o aggiungere un tocco di stile personale alla postazione, queste proposte includono qualcosa per ogni tipo di giocatore.

Hardware e periferiche Monitor Probabilmente questo è uno dei consigli più ad alto budget che possiamo fornirvi, ma il mondo dell'hardware ha raggiunto un livello di qualità che ha fatto sì che i prezzi lievitassero notevolmente. Sappiamo quanto sia delicato creare un proprio setup e per fare un regalo di questo tipo si deve essere assolutamente certi che questo sia ciò che il destinatario del regalo desidera. Vi proponiamo dunque un sontuoso monitor PC: il mercato è invaso da ogni tipologia, pannelli, polliciaggio e chi più ne ha più ne metta. Il nostro consiglio va su questo LG 27GR93U UltraGear. Uno dei migliori monitor sul mercato è senza dubbio l'ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM, uno schermo OLED per esaltare ogni titpo di contenuto riprodotto. Cuffie Dopo aver fantasticato su di un monitor ad alte prestazioni, vi consigliamo un altro elemento fondamentale per tutti i giocatori PC per cui non è necessario spendere un occhio della testa. Stiamo parlando delle cuffie, essenziali per immergersi sia in gioco sia nella riproduzione di musica e film. Inutile dire che il ventaglio di opzioni è infinito e ciò che ci sentiamo di consigliarvi per un regalo di grande qualità senza svenarvi sono le HyperX Cloud Alpha, al momento in forte sconto la versione con cavo, ma disponibili anche in versione wireless. Se invece volete puntare al meglio per un regalo eccezionale la scelta non può che ricadere sulle Logitech G Astro A50. Le HyperX Cloud Alpha sono tra le migliori cuffie per rapporto qualità prezzo presenti sul mercato Console portatile L'unica pecca di avere un ottimo desktop PC è che non si può comodamente portare dove si desidera e, se non si possiede un PC portatile altrettanto potente, giocare in mobilità diventa piuttosto difficile. Il mercato della tecnologia ha però trovato una soluzione anche a questo problema. Questa variante dei PC portatili, che li fanno sembrare delle vere e proprie console equipaggiate con Windows o distribuzioni Linux, hanno iniziato ad affacciarsi sugli scaffali qualche anno fa, cercando di migliorarsi di generazione in generazione, con nuovi modelli sempre più performanti e una migliore gestione della batteria. Vi consigliamo pertanto ASUS ROG Ally X, una delle più performanti, senza dimenticare anche Lenovo Legion Go o il classico Steam Deck. Una delle console portatili più celebri sul mercato è Asus ROG Ally ma la concorrenza è spietata, con dispositivi come Lenovo Legion Go e Steam Deck

Accessori Supporto per cuffie Un oggetto utile da regalare a un vostro amico o parente per tenere ordinata la propria postazione è un supporto per cuffie. Potrebbe sembrare un ulteriori ingombro sulla scrivania ma in realtà si tratta di un accessorio davvero utile, soprattutto se ne scegliete uno con connettività USB in grado di ricaricare gamepad e anche lo smartphone. Ci sono tanti modelli, dai più semplici ai più accessoriati, con molteplici porte e le immancabili luci RGB per dare un tocco colorato alla zona gaming. I prezzi sono in ogni caso piuttosto contenuti anche puntando ai modelli più vistosi e ingombranti. Una semplice idea ma di sicura utilità è il supporto per cuffie, per tenere ordinata la propria postazione e ricaricare altri dispositivi Strisce LED Immancabili, impossibile non citarle anche in questo contesto. Le luci LED sono ormai ovunque e, per quanto nel leggere questo consiglio potreste fare una smorfia, la loro popolarità è tanto ampia quanto il numero di giocatori che desiderano avvolgersi in questo luminoso accessorio. Ebbene sì, se siete indecisi su cosa acquistare per Natale e avete un amico che adorna ogni con luci RGB, questo è il regalo perfetto. Che siano strisce o pannelli, un amante dei colori non potrà che apprezzare questo dono. Vi citiamo le Razer Aether Light Strip, decisamente non le più economiche, ma la qualità di Razer Chroma si paga. Le Razer Aether Light Strip sono alcune delle migliori strisce che potrete trovare in commercio e perciò non le più economiche Razer Freyja Rimanendo nel campo degli accessori non proprio economici rimaniamo in casa Razer con Freyja. Questo dispositivo è la vostra risorsa se il beneficiario del regalo ha già una postazione super accessoriata e non potete stupirlo altro che con questa chicca. Non è un semplice cuscino, ma un'esperienza immersiva che vi consentirà di percepire la direzione, la distanza e la posizione degli eventi mentre si svolgono in tempo reale. Un oggetto costoso? Assolutamente, ma il futuro dell'immersività potrebbe iniziare proprio da qui e potreste esserne i pionieri. Razer Freyja è un qualcosa non alla portata di tutte le tasche e un accessorio estremamente di nicchia, ma immaginate lo stupore di chi riceve questo regalo Soundbar Avete un amico o un parente che deve sostituire le sue vecchie casse? Questa è l'occasione giusta per regalare o un impianto audio nuovo o una più compatta soundbar. Seppur più celebri per essere associate alle TV, questi dispositivi audio, facilmente collegabili via USB o Bluetooth, si sono fatte più gradevoli e meno ingombranti tanto da essere comodamente posizionate sotto i monitor. La maggior parte di quest'ultimi sono infatti sprovvisti di casse integrate e casse o soundbar sono fondamentali per riprodurre audio senza dover ricorrere obbligatoriamente alle cuffie. Anche in questo caso ce ne sono molte e di prezzi diversi, noi vi consigliamo questa compatta di Creative, con una striscia di immancabili luci RGB. La Soundbar di Creative è un dispositivo compatto e dall'estetica minimale con un ottimo rapporto qualità prezzo