The Witcher 4, l'analisi del trailer e tutto quello che sappiamo sul nuovo GDR di CD Projekt RED

Vediamo tutto quello che sappiamo su The Witcher 4, il nuovo gioco di ruolo d'azione di CD Projekt RED, analizzando anche il trailer condiviso durante i The Game Awards 2024 di dicembre.

Ai The Game Awards 2024 è stato svelato in modo ufficiale The Witcher 4, il prossimo capitolo principale della saga di CD Projekt RED, il primo sviluppato in Unreal Engine 5. Sapevamo già, ovviamente, che il gioco era in sviluppo, ma ancora tecnicamente non era stato confermato il nome, sebbene un po' tutti avessero già assegnato il numero quattro all'opera. Il nome, per fortuna, non è l'unica cosa che abbiamo scoperto con questa presentazione, che tra trailer e successive interviste agli sviluppatori, ha permesso di farci un'idea più precisa di cosa possiamo aspettarsi da questo GDR d'azione a mappa aperta e single player. Vediamo quindi tutto quello che c'è da sapere su The Witcher 4.

Il trailer di The Witcher 4 e ciò che ci racconta Il filmato di presentazione di The Witcher 4 ai The Game Awards non include gameplay, come ci si può aspettare, ma propone "solo" una sequenza filmata, la quale però racconta molto più di quanto i meno attenti potrebbero pensare. Prima di tutto, riguardatale qui sotto, per avere ben chiaro di ciò che parliamo. Nel filmato, ci viene mostrato un villaggio in mezzo ai boschi. Gli edifici e i vestiti delle persone ci confermano subito che siamo ancora una volta nei Regni del Nord del mondo di The Witcher, caratterizzati da uno stile slavo-fantasy che abbiamo imparato a conoscere di capitolo in capitolo. Il team precisa che questo specifico villaggio si trova nell'estremo Nord, in aree che nei precedenti giochi non abbiamo esplorato. Ancora più importante, il video ci conferma rapidamente che il nuovo personaggio principale è Ciri, la figlia adottiva di Geralt, che abbiamo imparato a conoscere tramite i romanzi e anche in The Witcher 3: Wild Hunt. La ragazza è molto simile a quella che abbiamo conosciuto: escludendo leggere differenze stilistiche dovute anche al maggior realismo grafico e al cambio di motore, la donna pare un po' più vecchia e soprattutto presenta i tipici occhi da gatto, i quali indicano che è diventata una witcher a tutti gli effetti e che ha superato la pericolosa Prova delle erbe (una procedura alchemica di passaggio che muta il corpo delle persone e le trasforma in qualcosa di più di un umano). Una ragazza sta per essere sacrificata a un mostro in The Witcher: i fiori sulla testa servono per scacciare il male Che tipo di personaggio sarà Ciri? Secondo CD Projket RED, la ragazza è più giovane di Geralt, meno pragmatica e ha il proprio codice morale: a differenza del vecchio Witcher non vuole rimanere neutrale. Lo vediamo infatti nel trailer, quando la guerriera comprende che la ragazza del villaggio sta per essere sacrificata a un mostro: Cirilla non è lì per i soldi, ma per salvare la giovane, visto che ritiene ingiusto che muoia per nulla. Saltando direttamente al finale, Ciri sconfigge il mostro, ma quando torna al villaggio trova la ragazza morta perché le persone sono superstiziose e credono che doveva essere sacrificata "al dio" per la loro sicurezza: Ciri si arrabbia enormemente e afferma che non ci sono divinità in quei boschi, solo mostri. La reazione emotiva di Ciri alla situazione è molto più forte rispetto a quella che avrebbe avuto Geralt, in molte situazioni. Parlando invece del combattimento e ciò che ci racconta, il trailer mostra Ciri scontrarsi con un Bauk, una creatura che sfrutta la nebbia per nascondersi e la tua paura per paralizzarti e mangiarti. È sia potente che agile e oltre a essere ispirato alla mitologia serba è basato su un boss di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (il carro armato Chimera). Il Bauk è un grosso mostro con un becco e molte braccia Ciri, nello scontro, ha come è tipico le due spade: quella di acciaio per le creature non magiche e una di argento per i mostri. Nello specifico, la spada d'argento utilizzata in questo trailer è la stessa che Ciri riceve da Geralt alla fine di The Witcher 3, Zireael, definita la migliore di sempre. Ciri utilizza poi le pozioni, come è tipico per i Witcher, riconfermando che è mutata. Una differenza rispetto agli altri Witcher è però l'uso della magia. Gli strighi di norma riescono a usare una forma rudimentale di stregoneria detta Segni: sebbene nel gameplay possano essere potenti, a livello narrativo sono un trucchetto di basso livello rispetto alla vera magia. Cirilla però ha una preparazione da maga ed è una Fonte, un essere speciale con accesso a una magia di alto livello. Alla fine la ragazza muore comunque: Ciri imparerà che le scelte hanno conseguenze La donna è quindi una via di mezzo magica tra i witcher e le maghe e infatti la vediamo raccogliere dell'energia magica e usarla contro il mostro, ma anche infondere una catena d'argento con la magia. CD Projekt RED spiega che è un omaggio al filmato di apertura del primo The Witcher, nel quale Geralt usa una catena per combattere con una Striga.

Da Geralt a Ciri: The Witcher 4 è un nuovo inizio In chiusura, sentiamo inoltre la voce di Geralt e CD Projekt RED conferma che non solo è lui, ma che sarà presente all'interno del videogioco. In che misura purtroppo non possiamo saperlo, ma Geralt canonicamente - nei romanzi - sarà in circolazione per molto tempo, quindi non è strano che rimanga almeno sullo sfondo in questo e potenziali nuovi giochi. Ciri è una witcher a tutti gli effetti Perché allora cambiare personaggio considerando quanto è amato Geralt? CD Projekt RED afferma che è stata una "scelta molto organica e logica". La storia è sempre stata di Ciri, anche nei romanzi, ed è un "personaggio incredibile, stratificato". Inoltre, nei DLC abbiamo "detto addio a Geralt". Questa è una "continuazione. Credo che dal nostro punto di vista sia sempre stata lei la protagonista." Inoltre, gli autori hanno più libertà nel creare il personaggio, visto che è più giovane, a differenza di Geralt che era più definitivo e dava meno spazio di manovra. Sulla base di quanto detto fino a questo momento, pare anche che i giocatori stessi avranno più libertà nel decidere come far agire Ciri e vedere le conseguenze delle proprie azioni. Anche a livello di gameplay, grazie all'influenza di Cyberpunk 2077, pare che il team voglia dare ai giocatori più possibilità d'azione e libertà nel combattimento, a differenza di The Witcher 3 che era abbastanza rigido. Difficile però per ora capire cosa intendano gli autori. Gli abitanti del villaggio odiano Ciri, perché sono ignoranti e superstiziosi Viene aggiunto poi che, anche se qualcuno non amerà l'idea di non essere di nuovo Geralt e di essere invece un personaggio femminile, per CD Projekt RED "c'era un'intenzione dietro questa scelta. Era tutt'altro che una scommessa alla cieca. Non è stato casuale. Ricordo che nove anni fa abbiamo discusso su chi sarebbe stato il prossimo personaggio. La risposta immediata è stata Ciri. Ci sono molte ragioni dietro a questa scelta. Ne abbiamo già citate alcune. Ma lei merita davvero un palcoscenico e vogliamo che i giocatori vivano davvero la sua storia, perché ha così tanto da raccontare, così tanto da dimostrare. La quantità di sfide che le si parano davanti ci ha dato così tanta energia e carburante per creare una saga epica che non abbiamo avuto altra scelta che andare in tale direzione. Tutti noi sentivamo che questa era la strada giusta. Credo che questa sia la scelta super giusta". Inoltre, lo sviluppatore spiega che "è un nuovo punto di partenza, una nuova saga, un nuovo inizio in realtà: con un enorme rispetto per i giocatori che hanno un attaccamento sentimentale verso Geralt". Un nuovo inizio però vuol dire anche che per molti sarà il primo gioco della saga: il team lo sa bene e infatti sta creando l'opera in modo tale che sia comprensibile da chiunque, non solo dai fan esperti ma anche da chi non ha idea di chi sia Ciri e cosa sia successo in passato.