Mafia: The Old Country sarà un gioco a mappa aperta infinito o qualcosa di più lineare? Il team spiega

Hangar 13 ha mostrato Mafia: The Old Country durante i The Game Awards con alcuni filmati e gameplay. Tale video ci ha permesso di farci un'idea dell'opera, dei personaggi e delle ambientazioni, ma esattamente come sarà strutturato il gioco?

Cosa è stato raccontato su Mafia: The Old Country

"Penso che il modo in cui descriveremmo Mafia 1 e 2, e penso che molti fan lo farebbero, è che si tratta di un'avventura lineare ambientata in un mondo che ti circonda e che puoi esplorare fuori dai sentieri battuti, ma in realtà il gioco ti porta lungo il percorso della storia. Quindi penso che se si usano Mafia 1 o 2 come punti di contatto, avete un'idea di come sia Mafia 3".

Signora, i limoni!

Questo significa che non si tratta di un titolo open-world, almeno non nel "senso stretto del termine", secondo Cox. Baynes ha aggiunto: "Il modo in cui lo descrivo è che non giocherete a Mafia: The Old Country passando il tempo a fare infinite missioni secondarie e attività nel mondo."

"Vogliamo che i giocatori vivano una storia, ma ambientata in questo bellissimo mondo. E se si sta percorrendo un sentiero e si vuole andare a esplorare fuori dalla strada prevista, in molti casi lo si può fare perché il mondo esiste intorno a noi. Ma vi incoraggiamo a seguire la storia."

La Sicilia pare ben ricreata in Mafia The Old Country

"Una delle cose che amo di questi giochi è che le persone tendono a completarli perché vogliono scoprire cosa succede. E anche in questo caso, si tratta di una tendenza che si riscontra anche in questo gioco. Vogliamo che le persone vadano avanti e sperimentino l'intera storia".

Il team non vuole dire che il gioco è "puramente lineare", perché sembra "troppo stretto", né che è "open-world", che è "troppo ampio", da cui il paragone con i primi due giochi di Mafia. "Open-world è un termine molto carico, ed è una conversazione che abbiamo avuto molte volte chiedendoci, 'Dovremmo usare questa parola o no?'. E la risposta è più o meno sì e no. Spero che questo vi aiuti!".

Mafia: The Old Country uscirà nell'estate del 2025 per Xbox Series X | S, PS5 e PC. Potete vedere il trailer di presentazione qui.