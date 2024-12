Assassin's Creed IV Black Flag e Unity sono stati aggiornati su Steam: arriva una funzione a sorpresa

L'editore francese ha infatti pubblicato degli aggiornamenti per Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Unity , precisamente nelle loro versioni Steam, aggiungendo qualcosa che prima non era ancora disponibile.

Il mercato videoludico avanza molto velocemente e ogni poche settimane arriva un nuovo grande gioco. Quelli più vecchi sembrano sempre a rischio di essere dimenticati. Alle volte però gli editori non si dimenticano dei capitoli con alcuni anni sulle spalle e li supportano, per la sorpresa dei fan: questo è il caso di Ubisoft e di Assassin's Creed.

La novità per Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Unity

Precisamente, le versioni Steam di Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Unity hanno visto l'arrivo degli Achievement, ovvero gli obiettivi presenti sulla piattaforma di Valve, che si sbloccano eseguendo determinate azioni nei videogiochi (se siete giocatori console, sono in pratica i Trofei o gli Obiettivi, se usate il linguaggio di PlayStation o Xbox).

La mossa forse serve per attirare quei giocatori che amano andare a caccia di Achievement, così da spingere ulteriori vendite per Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Unity. Ubisoft ha inoltre deciso da qualche tempo di supportare più rapidamente la piattaforma di Valve, per cercare di attirare più giocatori su computer dopo vari prodotti che non hanno raggiunto le aspettative, come Star Wars Outlaws.

Inoltre, Assassin's Creed IV Black Flag e Assassin's Creed Unity sono tra i giochi della saga in sconto su Steam, ora.