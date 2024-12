Notre Dame riapre e Assassin's Creed Unity festeggia con una diretta su Twitch

Gli utenti aspettano un aggiornamento ufficiale

Al termine della diretta è stato spiegato che in questo momento non ci sono notizie relative a un aggiornamento di Assassin's Creed Unity per PS5 e Xbox Series X|S sulla falsariga di quello appena pubblicato per Assassin's Creed Syndicate, ma è chiaro che gli utenti si aspettano un annuncio a breve.

Sempre a proposito di Unity, questo episodio è finito piuttosto in alto nella nostra classifica delle migliori ambientazioni di Assassin's Creed.