Mafia: The Old Country, tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo della serie

Presentato con un primo, emozionante trailer durante i The Game Awards 2024, Mafia: The Old Country ci porta alle origini della serie prodotta da 2K Games, nella Sicilia di inizio Novecento.

"Tutti gli uomini presenti in questa stanza hanno un legame di sangue. Siamo una famiglia": si apre con queste parole il trailer della storia di Mafia: The Old Country, presentato da Hangar 13 e 2K Games durante l'ultima edizione dei The Game Awards. Il nuovo capitolo della celebre serie uscirà nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e a quanto pare sono tanti i motivi per attenderne il lancio con trepidazione. Parliamo infatti di una sorta di prequel rispetto agli eventi della trilogia che ben conosciamo, ambientato nella Sicilia degli inizi del Novecento; e la storia che racconta, per quanto segua un percorso fondamentalmente già battuto in precedenza, quello del giovane che entra in una famiglia mafiosa e viene chiamato a dimostrare il proprio valore e la propria fedeltà, va contestualizzata in quel luogo e in quel periodo.

Un nuovo inizio Caratterizzata da un doppiaggio interamente in... siciliano, la campagna di Mafia: The Old Country segue le vicende di Enzo Favara, un ragazzo indurito da un'infanzia difficile, passata a lavorare nelle miniere di zolfo, che intravede finalmente la possibilità di una rivalsa quando gli viene offerto di entrare a far parte della famiglia Torrisi. Di fronte a Enzo si apre un mondo completamente nuovo, fatto da un lato di inedita agiatezza, dall'altro di violenza e soprusi che lui stesso dovrà perpetrare per conto del boss che ha giurato di servire. Senza esitazioni, perché nella mafia "si segue un codice d'onore che non perdona: tradire un membro della famiglia significa tradirli tutti", recita la voce di Don Torrisi nel trailer. Il protagonista del gioco si trova dunque a dover diventare una belva feroce per poter sopravvivere in questo ambiente, fatto di faide sanguinose e interessi che non guardano in faccia nessuno. Come si vede già nel trailer, Enzo dovrà spesso e volentieri tirare fuori il coltello e combattere per il suo clan, dimostrando la determinazione e la forza necessarie per ottenere l'ambito rispetto. Don Torrisi, il boss di Mafia: The Old Country Quando però la vita che il ragazzo ha scelto di vivere diventerà troppo crudele e violenta anche per lui, chiedendogli di compiere sacrifici troppo grandi, arriverà probabilmente il momento di prendere una decisione e accettarne le conseguenze.

Open world siciliano Non abbiamo ancora idea di quanto sarà ampia e cosa coprirà esattamente la mappa di Mafia: The Old Country, ma è chiaro che dopo l'approccio open world del terzo capitolo difficilmente gli sviluppatori di Hangar 13 decideranno di tornare indietro. Ci aspettiamo dunque un'ambientazione piuttosto estesa, che possa rendere onore (letteralmente!) ai suggestivi scorci della Sicilia del 1900. Enzo torna alla base in Mafia: The Old Country Da questo punto di vista, il trailer mostra già diverse sequenze interessanti, con Enzo che si ritrova impegnato in veloci e frenetici inseguimenti, a bordo di auto o in sella a un cavallo, lungo le polverose strade di campagna di uno scenario reso ancora più dettagliato e interessante dall'impiego del potente Unreal Engine 5. Le missioni che il protagonista dovrà portare a termine per la famiglia Torrisi implicheranno come al solito sezioni stealth ed eliminazioni silenziose, ma anche scontri a viso aperto che potremo risolvere impugnando il già citato coltello oppure ricorrendo alle armi da fuoco dell'epoca, dalla pistola alla lupara, approfittando di un sistema di coperture che riprende quanto già visto in passato. Enzo tira fuori il coltello in Mafia: The Old Country Come da tradizione, la varietà e la solidità delle attività disponibili durante la campagna di Mafia: The Old Country saranno fondamentali perché questo nuovo capitolo possa riflettere appieno l'esperienza che Hangar 13 ha maturato finora, andando a rifinire le meccaniche di gameplay, i sistemi che regolano il combattimento e gli immancabili elementi di contorno.