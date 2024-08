Mafia: The Old Country sarà ambientato in Sicilia, ma non sarà doppiato in italiano

L'annuncio di Mafia: The Old Country avvenuto durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024 è stato accolto con un certo entusiasmo, soprattutto quando si è scoperto che è ambientato in Sicilia. L'entusiasmo si è un po' spento nelle ore successive, almeno in Italia, quando è emersa la mancanza del doppiaggio in italiano, che ha colto un po' tutti di sorpresa.

Chiaro che la scelta fatta dall'editore, 2K Games, ha motivazioni prettamente economiche, visto che il nostro mercato è molto ridotto rispetto ad altri. Nondimeno vedere un gioco ambientato in Italia parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo, ceco e russo, ma non italiano, un certo effetto lo fa, soprattutto immaginando che tutti i doppiaggi di cui sopra imiteranno l'accento siciliano per questioni di verosimiglianza.