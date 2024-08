Robert Downey Jr. spiega in che modo gli hanno proposto il ruolo di Doom per i nuovi film Marvel

Esattamente, però, in che modo l'attore ha ricevuto la proposta di ritornare nell'MCU e chi è stato coinvolto in queste decisioni? È Downey stesso a dire la propria a riguardo.

Come saprete, Robert Downey Jr. tornerà nel Marvel Cinematic Universe in un nuovo ruolo, quello di Doom . Il passato l'attore è stato Iron Man, il personaggio che in pratica ha dato il via al successo dei film Marvel.

La spiegazione di Robert Downey Jr.

Downey è stato ospite del podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter e ha detto di aver mantenuto i contatti con Feige, Jon Favreau e i fratelli Russo da quando ha lasciato la Marvel dopo Avengers: Endgame del 2019. Durante uno dei suoi incontri con Feige, Downey e sua moglie, Susan Downey, si aspettavano di parlare dell'idea dell'attore di interpretare Iron Man al di fuori del MCU nelle attrazioni dei parchi a tema Disney. Tuttavia, Feige voleva parlare del suo ritorno nel MCU come Doom.

Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man

"[Feige] ha detto: 'Mi viene in mente che se tu tornassi...', e Susan ha detto: 'Aspetta, aspetta. Tornare in che ruolo?", ha ricordato Downey, affermando che dal suo punto di vista Feige è un pensatore creativo.

"'In che modo possiamo evitare di rovinare quanto già creato? Come possiamo non deludere le aspettative? Come possiamo continuare a superare le aspettative?'", queste sono le domande che Downey ha fatto a Feige sentendo la proposta. "E [Feige] ha tirato fuori Victor Von Doom. Mi sono informato su questo personaggio. Poi [Feige] ha detto: 'Okay, creiamo Victor Von Doom nel modo giusto'."

Successivamente vi è stato un incontro con Bob Iger, il CEO di Disney, e Downey ha appreso che l'amministratore delegato era pienamente d'accordo con l'idea di fargli interpretare il cattivo.

Ovviamente Downey ha richiesto una serie di ricompense, non solo monetarie, per il suo nuovo ruolo.