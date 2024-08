Mars Attracts è stato svelato al Future Games Show, un gioco di gestione di parchi su Marte

Al Future Games Show della Gamescom 2024 è stato presentato Mars Attracts in arrivo nel 2025 su Steam . Si tratta di un simulatore di parchi a tema in versione marziana.

Il trailer di Mars Attracts

La descrizione ufficiale recita: "Mars Attracts è un gioco di gestione di parchi a tema ambientato su Marte. Impersonate i subdoli marziani dell'universo cult di Mars Attack e costruite il vostro impero di parchi di divertimento, rapendo gli esseri umani di tutta la storia per esporli in recinti personalizzabili per il divertimento dei curiosi ospiti marziani. Studiate l'umanità nel suo habitat naturale o sottoponetela a qualsiasi esperimento perverso possiate immaginare!"

"Assumete il ruolo di un amministratore delegato marziano e affrontate la sfida della gestione di un parco a tema: create l'attrazione turistica perfetta per il pianeta rosso, completa di recinti per umani, giostre che sfidano la morte e una serie di servizi accuratamente selezionati. Non durerete a lungo se non riuscirete a generare profitti."

"Gli esseri umani sono disponibili in tutte le forme, dimensioni e capacità di rimbalzo. Impiegate l'avanzata tecnologia marziana per procurarvi esseri umani provenienti da tutta la storia, dall'Antica Roma al selvaggio West, e costruite l'habitat perfetto per assicurarvi che non si accorgano di essersene andati."

"Gli esseri umani possono sembrare tutti uguali, ma nuove ricerche suggeriscono che ognuno di loro ha una personalità unica. Create recinti su misura per soddisfare le preferenze di ogni umano, o vi ritroverete ad avere a che fare con un umano infuriato che terrorizza il vostro bellissimo parco."

"Per secoli, gli esploratori marziani hanno setacciato la galassia alla ricerca di segni di vita intelligente. Finora non hanno avuto fortuna. Tuttavia, c'è molto da imparare studiando il comportamento umano. Massimizzate la loro felicità per illuminare i vostri ospiti sui misteri di queste strane creature dal cervello limitato, oppure spingete i vostri prigionieri al limite e vedete cosa si rompe. Per la scienza, ovviamente."