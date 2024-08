SPINE torna a mostrarsi con un gameplay trailer ricco d'azione al Future Games Show

Tra i protagonisti del Future Games Show andato in onda stasera c'è anche SPINE - This is Gun Fu, con gli svilppatori di Nekki che hanno presentato un nuovo gameplay trailer ricco d'azione a base di mosse di kung fu e sparatorie, proprio come suggerisce il titolo del gioco.

Nel filmato infatti vediamo la protagonista Redline esibirsi in numerosi attacchi corpo a corpo, usando arti marziali ma senza disdegnare anche armi da mischia come mazze e pistole. La vediamo anche sfruttare gli oggetti sparsi negli scenari come armi improvvisate per far fuori velocemente i nemici ed esibirsi in coreografici contrattacchi e acrobazie in stile Parkour.

Purtroppo il filmato non offre aggiornamenti su quando il gioco arriverà nelle nostre mani. Annunciato lo scorso novembre, SPINE - This is Gun Fu è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S con data di uscita ancora da definire.

Oltre all'adrenalina dei combattimenti, sappiamo che il gioco ci proporrà una storia ricca di azione ambientata in un mondo cyberpunk, con ambientazioni che si alternano tra facciate utopiche e lucenti, e vicoli squallidi e in rovina, in cui ogni luogo diventa il palcoscenico di sparatorie adrenaliniche.

Che ne pensate, il nuovo filmato presentato oggi vi ha impressionato in positivo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.