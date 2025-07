Inizia domani il Pokémon GO Road Trip 2025, che terminerà alla Gamescom 2025

Domani, mercoledì 16 luglio, avrà inizio il Pokémon GO Road Trip 2025, ossia l'evento itinerante del Truck ufficiale di Pokémon GO, che partirà da Manchester e farà tappa durante luglio e agosto in diverse città europee: Londra, Parigi, Valencia Berlino, L'Aia e si concluderà infine a Colonia dal 20 al 24 agosto, in piena Gamescom 2025, dove ci saranno tanti eventi aperti a tutti che non richiederanno l'ingresso alla fiera. Saranno inoltre distribuiti dei gadget esclusivi, che sicuramente vi interesserà avete, se siete fan dei Pokémon.