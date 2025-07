NVIDIA riprende a vendere il chip IA H20 in Cina e presenta una nuova GPU: Huang riceve il via libera di Trump

Secondo quanto reso noto dalla stessa NVIDIA, l'azienda ha appena presentato una richiesta formale alle autorità statunitensi per ottenere l'autorizzazione a riprendere la vendita delle GPU H20 nel mercato cinese . Si tratta di un chip sviluppato specificamente per rispettare i limiti imposti dalle normative statunitensi sull'export tecnologico verso la Cina, ma che era stato comunque bloccato a tempo indeterminato a partire dal 9 aprile 2025, in attesa di un'autorizzazione chiara.

L'accordo tra NVIDIA e Trump

Stando a fonti vicine alla società, ci sarebbe l'aspettativa di ricevere a breve l'approvazione necessaria, permettendo così a NVIDIA di riavviare le spedizioni di questi componenti. Si tratta di un passaggio importante per il gruppo, che solo pochi mesi fa aveva annunciato un impatto economico diretto di oltre 5 miliardi di dollari, a causa della svalutazione degli inventari e degli impegni di acquisto legati proprio alle GPU H20 bloccate nei magazzini.

Contestualmente, Huang ha presentato anche una nuova GPU destinata al mercato cinese: una versione specifica della RTX PRO, progettata per soddisfare i requisiti imposti dal governo statunitense. Secondo quanto dichiarato, questa scheda è pensata per applicazioni legate all'AI nei settori industriali e logistici, in particolare per soluzioni di digital twin nei contesti di fabbriche intelligenti.

Questa doppia mossa - richiesta di autorizzazione per il chip H20 e lancio di una GPU su misura - segnala un tentativo di NVIDIA di mantenere un punto d'appoggio in un mercato ancora strategico, nonostante le tensioni commerciali e geopolitiche tra Washington e Pechino. L'azienda aveva già chiarito, nei mesi scorsi, che avrebbe rimosso completamente la Cina dalle sue previsioni ufficiali, considerando qualsiasi futura vendita nel Paese come un guadagno occasionale, e non come una parte strutturale delle sue entrate.

Anche in assenza del mercato cinese, NVIDIA continua comunque a registrare prospettive di crescita consistenti. Di recente, la società ha raggiunto un valore di 4.000 miliardi di dollari, un record storico. Durante un intervento pubblico a Washington, Huang ha inoltre ribadito l'importanza di mantenere gli strumenti IA su una base tecnologica statunitense: "I modelli di ricerca e i modelli di base general-purpose e open-source sono la spina dorsale dell'innovazione nell'IA", ha affermato Huang. "Crediamo che ogni modello civile dovrebbe funzionare al meglio sulla tecnologia statunitense, incoraggiando le nazioni di tutto il mondo a scegliere l'America".

