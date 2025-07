NVIDIA vale più di 4.000 miliardi di dollari: il record è storico, ma i prezzi delle GPU restano alti

Una crescita guidata dall'IA

Il successo di NVIDIA è strettamente legato all'esplosione della domanda globale di GPU ad alte prestazioni, fondamentali per l'addestramento e l'esecuzione di modelli AI. Da quando ChatGPT è stato lanciato nel 2022, il ruolo di NVIDIA è diventato centrale per data center, big tech e startup impegnate nello sviluppo di intelligenze artificiali generative. Nessun'altra azienda era mai riuscita a passare da una valutazione di 1 trilione a 4 trilioni di dollari in appena due anni. Il sorpasso su Apple e Microsoft ha segnato un punto di svolta nell'economia tecnologica globale, consolidando la leadership di NVIDIA nel mercato IA. Tuttavia, non mancano le incognite: tra queste, le restrizioni all'export di chip verso la Cina imposte dal governo statunitense, che secondo l'azienda potrebbero costare fino a 8 miliardi di dollari in mancati ricavi.

Nonostante l'attenzione degli investitori sia concentrata sull'intelligenza artificiale, per molti consumatori NVIDIA continua a essere sinonimo di schede video per gaming. Ma qui emergono delle discrepanze. I nuovi modelli, come la GeForce RTX 5090, stanno facendo discutere per il prezzo di mercato, che in alcuni mercati supera i 2.000 dollari.

Nel contesto di una capitalizzazione record, qualcuno si chiede se non sarebbe il momento di rendere le GPU high-end più accessibili al grande pubblico. L'RTX 5090, pur essendo un concentrato di tecnologia all'avanguardia, sembra distante dall'idea di un'azienda che "dà potere ai gamer", come recitavano le campagne marketing del passato. Ma si sa, la realtà non va d'accordo con gli slogan.

