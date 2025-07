NVIDIA celebra Superman: regala una RTX 5090 Founders Edition dipinta da Jim Lee, ma c'è una brutta notizia

La GPU, parte integrante della promozione GeForce Summer of RTX, verrà messa in palio attraverso i canali social di NVIDIA. Il pezzo, non destinato alla vendita, è pensato come collezione esclusiva per celebrare l'unione tra tecnologia di ultima generazione e arte illustrativa. Vi spieghiamo le regole del contest e le sue limitazioni.

In occasione dell'uscita nelle sale del nuovo film "Superman" diretto da James Gunn e in arrivo l'11 luglio 2025, NVIDIA ha annunciato una collaborazione speciale con Jim Lee , presidente e Chief Creative Officer di DC Comics. Il risultato è una GeForce RTX 5090 Founders Edition unica nel suo genere, decorata a mano con una scena dedicata all'iconico supereroe DC.

Come vincere la RTX 5090 Founders Edition dipinta da Jim Lee

La collaborazione tra NVIDIA GeForce e DC Studios si inserisce all'interno delle iniziative promozionali legate al rilancio cinematografico del personaggio di Superman. A rendere speciale questa edizione limitata della RTX 5090 è la firma di Jim Lee, considerato uno dei nomi più influenti nella storia recente del fumetto americano. L'artista ha utilizzato pennelli e colori acrilici per realizzare un'illustrazione originale direttamente sulla superficie della scheda video. L'immagine raffigura Superman accanto al suo inseparabile cane Krypto; completa l'opera la firma autografa di Lee sul frontale della GPU.

Dal punto di vista tecnico, la RTX 5090 rappresenta l'attuale punta di diamante della linea consumer di NVIDIA: questa versione speciale mantiene ovviamente le specifiche hardware del modello standard ma si distingue per il suo valore simbolico e artistico. Difficilmente verrà usata da qualcuno insomma.

Ma come si può provare a vincere questa scheda video? L'iniziativa si inserisce nel contesto della campagna Summer of RTX, una serie di promozioni lanciate da NVIDIA nel periodo estivo. Oltre a concorsi, contenuti esclusivi e premi hardware, la campagna punta a rafforzare la visibilità del marchio all'interno delle community tech e gaming. Nello specifico, per provare a vincere la GPU sarebbe sufficiente essere maggiorenni e commentare #Superman + sotto al post qua sotto, inserendo poi un ricordo legato al supereroe.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Purtroppo però c'è una brutta notizia per chi risiede in Italia: per partecipare al concorso, infatti, si può vivere in un sacco di paesi europei, ma l'Italia non è uno di questi. Di seguito riportiamo la lista completa per chi magari ci segue dall'estero: Australia (a causa delle attuali normative statali, i residenti del New South Wales, del South Australia, del Territorio della Capitale Australiana e del Territorio del Nord non sono idonei a partecipare al concorso. Pertanto, eventuali iscrizioni provenienti da queste regioni saranno automaticamente squalificate), Austria, Canada (esclusa la provincia del Quebec), Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Perù, Corea del Sud, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito, Stati Uniti d'America (esclusi New York e Florida, così come Porto Rico e gli altri territori e possedimenti).

