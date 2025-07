Il case NZXT H7 Flow Bianco è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se state cercando un case ATX pensato per il massimo raffreddamento, il NZXT H7 Flow in versione 2024 è un'occasione da non perdere. Questo mid-tower ad alte prestazioni è in offerta su Amazon a 89,99€, invece dei consueti 139,99€. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con reso gratuito incluso per i clienti Prime.