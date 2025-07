Quando verranno sospesi i voucher per Nintendo Switch? Ecco la data e il termine per utilizzarli

Quando verranno sospesi i voucher per Nintendo Switch? L'annuncio della sospensione è arrivato alcuni mesi fa, ma ora l'azienda ha indicato la data fino a cui sarà possibile acquistarli, il 30 gennaio 2026, e quella fino a cui sarà possibile utilizzarli, il 30 gennaio 2027.

"Gli utenti con un'iscrizione a Nintendo Switch Online attiva possono acquistare voucher per giochi Nintendo Switch dal Nintendo eShop fino al 30 gennaio 2026 alle 23:59 (ora locale). I voucher per giochi Nintendo Switch rimangono validi per un anno (365 giorni) dopo la data d'acquisto", si legge nelle FAQ ufficiali aggiornate.

"Le condizioni di utilizzo dei voucher per giochi Nintendo Switch acquistati non cambieranno. Rimangono validi per un anno dopo l'acquisto. Ad esempio, se viene acquistato un set di voucher per giochi Nintendo Switch il 30 gennaio 2026, ciascun voucher sarà valido fino al 30 gennaio 2027."

Come sappiamo, i voucher in questione non possono essere utilizzati per acquistare giochi per Nintendo Switch 2, ma a quanto pare verranno aggiunti ulteriori titoli per Nintendo Switch che supportano questo sistema.