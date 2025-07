gamelife lancia un contest grafico con in palio Nintendo Switch 2 e Donkey Kong Bananza

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Donkey Kong Bananza, in esclusiva per Switch 2, e per l'occasione gamelife, in collaborazione con GameSoul, ha lanciato un contest grafico a tema per celebrare il ritorno del mitico scimmione di casa Nintendo.

L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia la passione per il disegno, sia che si tratti di artisti esperti sia di chi si diletta nel tempo libero. Il concorso non premia solo la tecnica, ma anche la creatività: può partecipare davvero chiunque, e i premi in palio sono decisamente ghiotti. Tra questi: una console Nintendo Switch 2, una coppia di Joy-Con 2, una copia fisica di Donkey Kong Bananza e diversi Amiibo.