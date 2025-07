L’iPad Air M2 da 13 pollici in versione Viola è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se cercavate un tablet all'altezza dei vostri progetti creativi o delle vostre giornate di lavoro più intense, questo è il momento perfetto. L'Apple iPad Air da 13 pollici con chip M2 e 128 GB di memoria, in elegante colorazione Viola, è in offerta a 769,00€ su Amazon, contro i 909,00€ del prezzo di listino. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Come sempre, il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna gratuita e reso incluso per tutti i clienti Prime.