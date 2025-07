Samsung annuncia i nuovi smartwatch Galaxy Watch8 e Watch8 Classic con caratteristiche, prezzi e data di uscita

In occasione del Galaxy Unpacked di luglio, Samsung ha presentato ufficialmente i nuovi Galaxy Watch8 e Watch8 Classic . Questa nuova serie propone orologi sottili e confortevoli, il cushion design introdotto con il Galaxy Watch Ultra e diverse funzioni in grado di monitorare la salute con maggiore efficienza. Scopriamo quindi tutti i dettagli, dalle caratteristiche ai prezzi.

La serie Galaxy Watch8 è dotata di Wear OS 6 e Google Gemini , ed è possibile usufruire di comandi vocali per eseguire determinate attività. L'interfaccia, inoltre, è ottimizzata con la nuova One UI 8 Watch.

La struttura interna del Galaxy Watch8 è stata completamente rivista per garantire un design più sottile dell'11% , mentre la capacità di montaggio dei componenti è migliorata del 30%. A differenza dei modelli precedenti, il display di questo nuovo orologio è più luminoso del 50%, con una luminosità di picco di 3000 nit . A migliorare è anche la batteria, nonché il GPS a doppia frequenza che adesso fornisce risultati di localizzazione ancora più precisi.

Funzioni

Alcune funzioni sono state aggiornate, mentre altre sono completamente inedite. Tra queste troviamo Consigli per il sonno, che misura il ritmo circadiano suggerendo l'orario ideale per andare a dormire. Carico vascolare monitora invece i livelli di stress del sistema vascolare durante il sonno. Molto utile anche Indice antiossidante, che misura i livelli di carotenoidi.

La serie Galaxy Watch8 offre diverse funzioni basate sul fitness, come Allenatore per corsa, che sviluppa un piano di allenamento su misura calcolando il livello di forma fisica. Together è stata aggiornata e supporta la corsa.

Ad ogni modo, Avviso di stress elevato segnala immediatamente uno stato di stress prolungato, mentre con Mindfulness si può registrare il proprio stato d'animo e ricevere indicazioni su esercizi di respirazione che permettano di alleviare lo stress.

Infine, Punteggio energetico combina parametri di energia fisica e mentale per affrontare ogni giorno con più consapevolezza. Quest'ultima funzione si basa sull'intelligenza artificiale. Il Galaxy Watch8 Classic presenta funzionalità moderne, come la ghiera girevole e il pulsante rapido, con un tocco di sofisticatezza. Questo prodotto sarà disponibile nella versione da 46 mm nelle colorazioni Bianco e Nero.